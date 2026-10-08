Julián Álvarez tomó una drástica decisión tras su frustrado pase al Barcelona: cambia de representante

El delantero argentino decidió finalizar su vínculo con Fernando Hidalgo, su histórico agente, luego de las tensiones que se generaron durante el último mercado de pases. La Araña busca iniciar una nueva etapa en su carrera.

08/10/2026

Julián Álvarez tomó una importante determinación respecto de su futuro profesional. El delantero del Atlético de Madrid y la Selección Argentina decidió dejar de trabajar con Fernando Hidalgo, quien lo acompañó durante gran parte de su carrera, después de las diferencias surgidas en torno a su frustrada transferencia al Barcelona.

Según informó TyC Sports, el futbolista cordobés buscará un nuevo representante tras un mercado de pases marcado por las negociaciones fallidas y el conflicto con la dirigencia del conjunto madrileño.

La situación comenzó a generar tensión cuando el delantero manifestó públicamente su intención de cambiar de club. Durante el Mundial 2026, después de la victoria de Argentina frente a Austria, Álvarez sorprendió con una declaración contundente: "Lo mejor para todos es una transferencia".

Sus palabras provocaron malestar en el Atlético de Madrid, que no estaba dispuesto a desprenderse de una de sus principales figuras.

El pase al Barcelona que nunca se concretó

El Barcelona había mostrado un fuerte interés en incorporar al atacante argentino durante el último mercado de transferencias. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron debido a la postura inflexible del Atlético de Madrid.

La dirigencia del Colchonero se mantuvo firme en su decisión de exigir el pago de la cláusula de rescisión de 500 millones de euros, una cifra que terminó frustrando las aspiraciones del conjunto catalán.

En medio de las diferencias, el consejero delegado del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, cuestionó públicamente al entorno del futbolista.

"Ha habido personas que se han encargado de engañarlo y confundirlo", expresó el dirigente durante una entrevista con Movistar en agosto, en referencia a quienes rodeaban al delantero.

Una nueva etapa para la Araña en el Atlético de Madrid

Tras permanecer en el club español pese a sus intenciones de emigrar, Julián Álvarez buscará dejar atrás las controversias del último mercado de pases y recuperar su protagonismo dentro del equipo.

El cambio de representante representa un movimiento importante en la carrera del campeón del mundo. Según informó el diario español AS, su padre, Gustavo Álvarez, participa en las gestiones para definir quién se hará cargo de sus intereses profesionales, mientras que una agencia vinculada al exfutbolista Javier Pastore aparece entre las alternativas.

Aunque su futuro deportivo continúa ligado al Atlético de Madrid, donde tiene contrato hasta 2030, la decisión de modificar su entorno de representación abre una nueva etapa para el delantero argentino, que intentará recuperar su mejor nivel y recomponer su relación con el club y los hinchas.