Santilli retomó las reuniones con gobernadores para avanzar con la eliminación de las PASO

El jefe de Gabinete recibió en la Casa Rosada al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y continuará este viernes con el correntino Juan Pablo Valdés.

08/10/2026

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, retomó este jueves las negociaciones con los gobernadores para reunir apoyos legislativos a las iniciativas del Gobierno nacional. En la Casa Rosada recibió al mandatario de Tucumán, Osvaldo Jaldo, en un encuentro en el que la reforma electoral y la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) ocuparon un lugar central en la agenda.

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La reunión formó parte de una nueva ronda de conversaciones impulsada por el funcionario, que busca fortalecer el diálogo con las provincias y construir consensos parlamentarios de cara a las próximas semanas.

Desde el entorno del jefe de Gabinete señalaron que el encuentro apuntó a repasar los asuntos compartidos entre la Nación y las jurisdicciones provinciales, además de analizar los proyectos que el oficialismo pretende llevar al Congreso.

La agenda continuará este viernes con una reunión prevista con el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR). Para el Ejecutivo, el respaldo de los mandatarios radicales resulta importante debido a la representación que ese espacio tiene en el Senado, donde cuenta con diez bancas.

En el caso de Tucumán, Jaldo tiene representación legislativa a través de dos senadoras, Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, además de tres diputados nacionales: Gladys Medina, Javier Noguera y Elia Fernández. Esos legisladores podrían tener un papel relevante en las discusiones que el oficialismo busca impulsar.

Uno de los principales objetivos del Gobierno es tratar la reforma electoral durante las últimas semanas de octubre, con la intención de avanzar en la eliminación de las PASO. Para conseguirlo, necesita reunir los votos necesarios en ambas cámaras y negociar con bloques que no responden directamente a La Libertad Avanza.

Sin embargo, las conversaciones con los gobernadores no se limitan a ese proyecto. La Casa Rosada también necesita respaldo parlamentario para el Presupuesto 2027 y busca contener los intentos de la oposición de avanzar contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 en la Cámara de Diputados.

A su vez, las negociaciones incluyen cuestiones políticas vinculadas con el escenario electoral de 2027. Los mandatarios provinciales buscan garantías para competir en sus respectivos distritos sin enfrentamientos con el oficialismo nacional, mientras que el Gobierno procura evitar que las diferencias partidarias dificulten el tratamiento de sus iniciativas en el Congreso.

Con esta nueva ronda de reuniones, Santilli intenta sostener el diálogo con los gobernadores y sumar apoyos para una agenda legislativa que tendrá varias discusiones decisivas en las próximas semanas.