Más de 2.500 estudiantes participarán de la 1° Maratón Intercolegial para promover la salud mental y los hábitos saludables

La actividad se realizará este sábado 10 de octubre en el Parque Aguirre, con un recorrido de 6 kilómetros. Habrá premios para los cursos ganadores, espectáculos en vivo, juegos, sorteos y más de 30 stands.

08/10/2026

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, este sábado 10 de octubre se realizará en Santiago del Estero la primera Maratón Intercolegial Itinerante "Tu mente también necesita movimiento", una iniciativa que reunirá a más de 2.500 estudiantes del último año del secundario de distintos establecimientos educativos de la ciudad Capital.

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La propuesta tiene como objetivo promover la actividad física, la contención emocional y los hábitos saludables, además de generar conciencia sobre la importancia de la salud mental y el manejo de las emociones entre los adolescentes.

La competencia tendrá un recorrido de 6 kilómetros y comenzará a las 7 de la mañana en el Parque Aguirre, específicamente en el sector del ex predio de Changolandia.

Además de la maratón, la jornada contará con más de 30 stands, food trucks, espectáculos en vivo, teatro, música, juegos y sorteos, con el propósito de ofrecer un espacio de encuentro, entretenimiento y concientización para los jóvenes.

Premios para los cursos ganadores

Uno de los aspectos destacados de la competencia será su modalidad de premiación, que buscará fortalecer el compañerismo y el trabajo en equipo entre los estudiantes.

La presidenta del Consejo General de Educación, María Elena Herrera, explicó que los premios serán grupales y estarán destinados a todos los alumnos de las divisiones que consigan los primeros puestos.

De esta manera, los integrantes del curso ganador recibirán bicicletas mountain bike, mientras que quienes obtengan el segundo lugar serán premiados con relojes digitales con funciones de monitoreo de la salud. En tanto, los estudiantes de la división que alcance el tercer puesto recibirán mochilas con sets materos.

"Cada división participante va a ganar siempre y cuando lleguen los primeros 11 de la división, de esta manera vamos fomentando los vínculos entre pares y generando ese compañerismo que queremos destacar", precisó Herrera.

La funcionaria también señaló que la iniciativa apunta a incorporar la educación emocional en las escuelas públicas y brindar herramientas a los adolescentes para gestionar sus emociones, mejorar la convivencia y desarrollar hábitos saludables.

Talleres de salud mental en las escuelas

La directora del Gabinete Psicosociopedagógico del Nivel Secundario, Adriana Villalba, destacó que la maratón forma parte de un trabajo de concientización que ya comenzó en las instituciones educativas.

"Desde el Gabinete de Nivel Secundario se viene trabajando durante dos semanas con talleres en las escuelas para abordar problemáticas de salud mental y educación emocional", explicó.

Por su parte, el secretario de Deportes y Recreación, Carlos Dapello, remarcó la importancia del deporte escolar dentro de las políticas públicas provinciales y felicitó al Consejo General de Educación por impulsar la propuesta.

En la misma línea, el director del Centro Provincial de Abordaje Integral de Salud Mental, Néstor Medina, subrayó la necesidad de generar espacios donde los adolescentes puedan informarse y recibir acompañamiento.

"Es una oportunidad para generar conciencia sobre esta problemática, especialmente entre los jóvenes, y para mostrar que desde el Ministerio de Salud contamos con espacios de tratamiento y acompañamiento para ellos y sus familias", afirmó.

Una propuesta que llegará a otros puntos de la provincia

La presentación oficial de la maratón contó también con la participación del director de Desarrollo Social y Salud Comunitaria, Gonzalo Terán, y la referente del área de Adolescencias y Juventudes, Antonella Farías, junto a las demás autoridades provinciales.

Según se informó, la iniciativa tendrá carácter itinerante y se extenderá a otros puntos de Santiago del Estero, con el propósito de acercar estas actividades a estudiantes de diferentes localidades.

De esta manera, la primera edición de la maratón buscará combinar deporte, recreación y concientización sobre la salud mental, promoviendo entre los jóvenes la importancia del bienestar emocional, la actividad física y los vínculos saludables.