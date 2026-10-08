El Gobierno busca reponer límites a la compra de tierras rurales por extranjeros

La Libertad Avanza convocó a un plenario de comisiones para el miércoles 14 de octubre, con el objetivo de avanzar con la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

08/10/2026

El oficialismo convocó a un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados para el próximo miércoles 14 de octubre, a las 16, con el objetivo de avanzar en el tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Entre los cambios que busca incorporar figura la restitución de límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, un punto que había quedado afuera de la versión aprobada por el Senado.

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La reunión estará encabezada por los diputados libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio, presidentes de las respectivas comisiones. La nueva redacción busca acercar posiciones con los bloques aliados, que habían manifestado reparos sobre la propuesta original impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Según los lineamientos que se analizan, el proyecto establecería que hasta el 15% de las tierras rurales pueda estar en manos extranjeras, con un límite del 30% de ese cupo para personas de una misma nacionalidad. Además, las operaciones que involucren terrenos ubicados en zonas de frontera requerirían la autorización de la provincia correspondiente y del Poder Ejecutivo nacional.

La incorporación de estas restricciones representa un cambio respecto de la iniciativa original del Gobierno, que proponía eliminar los límites establecidos para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Las diferencias sobre ese punto generaron cuestionamientos entre legisladores y organizaciones que advirtieron sobre sus posibles consecuencias para la soberanía territorial.

El proyecto ya obtuvo la aprobación del Senado, aunque con modificaciones que dejaron afuera los capítulos referidos a la extranjerización de tierras y a la Ley de Manejo del Fuego. La versión avalada por la Cámara alta se concentró en cambios vinculados con los desalojos ante casos de usurpación y con las condiciones y tasaciones para las expropiaciones estatales.

La discusión en Diputados se desarrollará, además, en un escenario de tensión parlamentaria. Para el jueves 15 de octubre, sectores de la oposición convocaron a una sesión especial en la que buscarán rechazar el DNU 70/2023, cuyo artículo 154 derogó la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras.

Desde la oposición, el diputado Pablo Juliano cuestionó la decisión del oficialismo de convocar al plenario en la víspera de esa sesión. El legislador sostuvo que el cambio de estrategia responde a la intención de sumar apoyos y dificultar que sus adversarios reúnan el quórum necesario para abrir el debate.

La convocatoria opositora reúne a Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y distintos sectores de Provincias Unidas, además de radicales críticos y legisladores socialistas. Algunos representantes de fuerzas provinciales también anticiparon que podrían participar de la sesión para defender restricciones a la venta de tierras rurales a extranjeros.

En ese contexto, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mantiene conversaciones con los bloques aliados para intentar acercar posiciones y evitar que las diferencias sobre la Ley de Tierras compliquen la agenda legislativa del Gobierno.

La redacción definitiva del proyecto todavía está en discusión y se espera que los detalles restantes se definan durante el plenario del miércoles. El resultado de esas negociaciones será clave para determinar si el oficialismo consigue avanzar con una versión que reúna los respaldos necesarios en la Cámara baja.