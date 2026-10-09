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Defensa y Justicia le dio otro duro golpe a Unión en Santa Fe y quedó como escolta

El Halcón de Varela se impuso por 2-0 para ponerse a tiro del líder Instituto. Cuarta derrota al hilo para el Tatengue que se fue silbado.

Hoy 20:53

Defensa y Justicia cerró la jornada del viernes con un importante triunfo por 2-0 ante Unión en Santa Fe, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. El equipo de Varela fue contundente en el momento justo y liquidó el partido en apenas dos minutos.

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El conjunto visitante encontró la ventaja a los 43 minutos del primer tiempo, cuando Juan Manuel Gutiérrez protagonizó una gran acción individual dentro del área. El delantero dejó desairados a dos defensores de Unión y sacó un potente derechazo que se volvió inatajable para Matías Mansilla.

Unión todavía no había podido reaccionar cuando Defensa volvió a golpear. Prácticamente de inmediato, César Pérez apareció con una volea que venció nuevamente la resistencia del arquero local y estableció el 2-0.

Los dos tantos en una ráfaga dejaron al Halcón con una ventaja que terminó siendo decisiva. Después del descanso, Unión buscó descontar, pero Defensa y Justicia logró sostener la diferencia y se quedó con tres puntos importantes como visitante.

De esta manera, el equipo de Varela cerró la jornada con un triunfo contundente fuera de casa, mientras que el Tatengue no pudo hacerse fuerte ante su gente.

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