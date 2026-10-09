La atacó un perro: solicitan colaboración para conseguir medicamentos para curar a una perrita

Isa necesita de la buena voluntad para recuperarse. Las heridas se infectaron y perdió gran parte de su piel.

Hoy 10:18

Frías - Una pequeña caniche sufrió un brutal ataque que le dejaron graves heridas que ponen en peligro su vida.

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Según contó Abigail, dueña de Isa, hace una semana atrás cuando salió a barrer la vereda, la pequeña Isa salió a hacer sus necesidades cuando fue atacada por un perro de un vecino.

Este can, de mayor tamaño, la arrastró mordiéndola del lomo provocando daños en su piel. La intervención de varias personas fue fundamental para que loraran salvar en ese momento a Isa.

Pasados los días, la piel de la caniche se infectó y tras una primera intervención de un veterinario se extirpó la piel y quedó más expuesta.

También estuvo internada y luego se la derivó a su casa aunque necesita atención constante y medicación, por lo que la familia de Isa pide colaboración para adquierir o conseguir los siguientes medicamentos:

Platsul-A

Lidocaína

Nitrofurazona

Gasas

Isa tiene ahora 8 años y necesita de la ayuda de todos para seguir viviendo. Quienes pueden colaborar pueden comunicarse con Abigail al 3854 56-0680.