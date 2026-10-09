Fuerte polémica: ¿qué pasó entre Andrea del Boca y Nazarena Vélez?

Se desató una impensada guerra entre las famosas, a poco del comienzo de la temporada veraniega en Villa Carlos Paz, Córdoba.

Hoy 11:45

Promediando octubre los espectáculos que animarán la temporada de 2027 se van definiendo y en las últimas horas trascendió la primera e impensada guerra entre Andrea del Boca y Nazarena Vélez.

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Nicolás Peralta contó en SQP (América TV) cuál fue el problema que involucró a ambas actrices de cara al comienzo de la temporada de verano donde ambas se presentarán en Villa Carlos Paz.

Nazarena no pudo cerrar la sala teatral donde venía presentándose en los últimos años, la cual quedó después en manos de Andrea del Boca.

"En estos últimos años Nazarena Vélez estuvo yendo siempre a la misma sala en Carlos Paz, que es el teatro Candilejas 2, pero no terminó de cerrarlo este verano", explicó el periodista.

Y remarcó: "En ese teatro no llegaron a un acuerdo económico entonces Nazarena decidió no presentarse ahí y ya tiene una nueva sala: va a estar en el Teatro Del Sol".

Sin embargo, ahí fue cuando apareció el nombre de Andrea del Boca, quien finalmente tras llegar la producción del espectáculo a un acuerdo económico se quedó con la sala para la próxima temporada de verano.

"¿Quién entra acá? ¿Quién es la primerísima figura que sí cerró en el teatro donde Nazarena no terminó de arreglar? Ella cerró y muy bien. La que cerró par estar en ese lugar y Nazarena no fue Andrea del Boca", precisó Peralta.

Y la conductora Yanina Latorre observó: "Le primereó el teatro. Fue a Gran Hermano para volver a laburar, ¿hace cuánto no estaba en teatro? Le salió bien".