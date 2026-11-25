El indicador de JP Morgan avanzó un 3,7% y llegó a su nivel más alto desde septiembre de 2025. En tanto, la divisa estadounidense acumula siete jornadas consecutivas de subas, en medio de la confirmación de la recesión técnica.

Hoy 11:52

Los mercados financieros argentinos atraviesan una nueva jornada de tensión este miércoles 25 de noviembre. El riesgo país registró un incremento del 3,7% y alcanzó los 1.134 puntos básicos, su nivel más elevado desde septiembre de 2025, mientras que el dólar oficial volvió a marcar un máximo histórico nominal.

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El incremento del indicador elaborado por JP Morgan se produce tras la publicación de los últimos datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Indec, que reflejaron dos trimestres consecutivos de contracción económica y confirmaron que la Argentina ingresó en una recesión técnica.

En lo que va de noviembre, el riesgo país acumula un incremento del 44,1%, mientras que desde principios de año registra una suba del 98,6%. Para encontrar un valor superior al actual, es necesario remontarse al 17 de septiembre de 2025, cuando llegó a las 1.167 unidades.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó el comportamiento del indicador a la incertidumbre de los inversores respecto de la continuidad del programa económico después de las elecciones presidenciales de 2027.

El dólar oficial alcanzó un nuevo máximo histórico

En el mercado cambiario, el dólar oficial registró su séptima jornada consecutiva de aumentos y alcanzó los $1.630 para la venta en el Banco Nación.

De esta manera, la cotización minorista acumula un incremento de $70 durante noviembre, equivalente al 4,48%, mientras que desde enero aumentó $150, lo que representa una variación del 10,1%.

Al referirse al comportamiento de la moneda estadounidense, Caputo aseguró que la escalada cambiaria responde a factores externos y manifestó que no le preocupa el aumento de la cotización.

Por otro lado, el dólar blue se negociaba a $1.725 durante las primeras horas de la rueda, en un contexto de incertidumbre financiera y expectativas sobre la evolución de la economía argentina.