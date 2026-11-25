Después de más de diez años como creador de contenido, el influencer decidió ponerle fin a una etapa de su vida. En un video de despedida, contó que quiere dejar atrás las redes sociales para dedicarse de lleno a una fundación enfocada en la salud infantil.

Hoy 12:06

Santiago Maratea sorprendió a sus seguidores al anunciar el cierre de su cuenta de Instagram, donde reunía alrededor de 3,4 millones de seguidores. Después de más de una década de actividad en las redes sociales, el influencer decidió ponerle fin a una etapa de su carrera y explicó los motivos de su determinación a través de un video de casi siete minutos.

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En su mensaje de despedida, Maratea aclaró que no se trata de una estrategia de marketing, una pausa temporal ni de un conflicto con la plataforma. Por el contrario, aseguró que tomó la decisión porque ya no se siente identificado con el trabajo que desarrolló durante tantos años.

"No quiero ser más influencer, no quiero vender más pistacho", expresó al explicar el cambio que busca darle a su vida profesional. También recordó que comenzó a compartir su día a día en Internet hace más de diez años, cuando todavía no existía el concepto de influencer tal como se conoce actualmente.

Durante ese tiempo, construyó una importante comunidad, trabajó con distintas marcas, participó de campañas comerciales y encabezó numerosas colectas solidarias. En ese sentido, reconoció que su cuenta fue una parte fundamental de su vida y que le permitió vivir experiencias que difícilmente hubiera imaginado.

"Yo a esta cuenta le debo una de las etapas más lindas de mi vida", sostuvo. Sin embargo, explicó que siente que ese ciclo ya cumplió su propósito y que no quiere continuar con una actividad solamente porque sabe hacerla bien o porque le brinda seguridad económica.

Su nuevo proyecto: una fundación enfocada en la salud infantil

En el mismo video, Maratea adelantó que su principal objetivo será dedicarse a construir una fundación orientada principalmente a la salud infantil. Según explicó, busca aprovechar su capacidad de comunicación y convocatoria para generar un impacto positivo a través de iniciativas solidarias.

El influencer señaló que el proyecto ya comenzó a ponerse en marcha y que, a partir de ahora, pretende reunir a personas que realmente tengan interés en participar de la propuesta. En ese sentido, explicó que su prioridad dejó de ser la cantidad de seguidores o las reproducciones de sus publicaciones para concentrarse en quienes quieran involucrarse con la iniciativa.

La decisión también implica dejar atrás una cuenta que representaba una importante fuente de trabajo y que concentraba más de diez años de recuerdos. Maratea reconoció que siente incertidumbre por el futuro y que le genera temor comenzar un camino diferente, aunque aseguró estar convencido de lo que quiere hacer.

"No voy a conservar una vida que no quiero por miedo a que la próxima no funcione", expresó en uno de los pasajes más contundentes de su despedida. Finalmente, agradeció a quienes lo acompañaron durante todos estos años y se mostró satisfecho por la etapa que decidió cerrar.