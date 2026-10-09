Marcos Rojo destrabó su llegada a Estudiantes y quedó habilitado para jugar todo

El defensor había recibido la noticia de que no podía ser inscripto y se fue del entrenamiento para intervenir personalmente. Con ayuda de Racing y la AFA, finalmente quedó habilitado para disputar la Copa Libertadores y el torneo local.

Hoy 15:54

Marcos Rojo estuvo a punto de quedarse sin su regreso a Estudiantes, pero la historia tuvo un giro inesperado. El defensor recibió este viernes la noticia de que no sería habilitado por la AFA, abandonó inmediatamente el entrenamiento en City Bell y decidió intervenir personalmente para destrabar la situación.

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Finalmente, con la colaboración de Racing y la Asociación del Fútbol Argentino, el zaguero logró ser inscripto y quedó habilitado para jugar tanto la Copa Libertadores como las competencias locales con la camiseta del Pincha.

Rojo, de 36 años, había forzado su salida de Racing y desde hacía varios días se entrenaba bajo las órdenes de Alexander Medina, a la espera de formalizar su regreso a Estudiantes. Su intención era firmar contrato hasta diciembre de 2027.

Sin embargo, la operación se había frenado porque su pase no había sido autorizado por la AFA ni registrado en el sistema COMET, la plataforma utilizada para la inscripción de los futbolistas.

Rojo se fue del entrenamiento para destrabar la situación

La noticia llegó cerca del mediodía, mientras el plantel trabajaba en el country de City Bell. Al enterarse de que no sería habilitado, Rojo juntó sus pertenencias y se retiró del predio en su camioneta.

El defensor decidió involucrarse personalmente para encontrar una solución y buscó contactar al presidente de la AFA, Claudio Tapia, con quien mantiene un vínculo cercano.

El tiempo apremiaba porque Estudiantes debía presentar ante la Conmebol la nómina definitiva para la Copa Libertadores antes de las 18 de este viernes.

Quedó habilitado en lugar de Gabriel Neves

La solución llegó finalmente con la intervención de Racing, AFA y el propio Rojo. El defensor pudo ser inscripto en reemplazo de Gabriel Neves, quien sufrió una fractura de cúbito y radio con desplazamiento en su muñeca izquierda durante la Supercopa Internacional ante Rosario Central.

Justamente, uno de los principales obstáculos era que la lesión del mediocampista uruguayo no cumplía inicialmente con el plazo de recuperación establecido por el reglamento para habilitar un reemplazo.

Finalmente, la AFA decidió hacer una excepción y permitió la inscripción de Rojo.

De esta manera, el experimentado defensor podrá volver a vestir la camiseta de Estudiantes y estará disponible para la Copa Libertadores y el torneo local, en lo que será su tercer ciclo en el conjunto platense.