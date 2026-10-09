Con público visitante, Banfield se hizo fuerte en Victoria y venció a Tigre

El Taladro se quedó con el duelo por 2 a 1 ante el Matador en el estadio José Dellagiovanna, por la duodécima fecha del Torneo Clausura 2026.

Hoy 21:00

Banfield consiguió una victoria importante al derrotar por 2-1 a Tigre en Victoria, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. Con los goles de Adrián Balboa y Tomás Adoryán, el Taladro se quedó con tres puntos fundamentales en la pelea por ingresar a los playoffs y cortó una racha de cinco encuentros sin ganar. Jerónimo Dómina había marcado el empate transitorio para el Matador.

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El conjunto visitante golpeó en los momentos justos y logró ponerse en ventaja en un partido exigente. Tigre intentó reaccionar y encontró la igualdad a través de Dómina, pero Banfield volvió a adelantarse en el marcador y se fue al descanso con la ventaja que terminaría siendo decisiva.

En el segundo tiempo, el equipo local salió decidido a buscar el empate y acumuló situaciones claras. Jabes Saralegui estuvo cerca con un remate que dio en el travesaño, mientras que, sobre el cierre, Federico Álvarez ejecutó un tiro libre que pegó en el palo derecho. Ya en tiempo de descuento, Alan Barrionuevo tuvo la última oportunidad, pero su remate se fue por encima del arco.

Banfield resistió la presión hasta el pitazo final y celebró una victoria valiosa en el estadio José Dellagiovanna. Con este resultado, el Taladro dejó atrás una racha negativa y renovó sus expectativas de meterse en los playoffs del campeonato.