Erin Moriarty sorprendió con una selfie en un vestido negro translúcido tras el final de The Boys

La actriz que interpretó a Starlight compartió una imagen frente al espejo que llamó la atención en las redes sociales. Mientras disfruta de una nueva etapa tras el cierre de la serie.

Hoy 13:34

Erin Moriarty, reconocida mundialmente por interpretar a Annie January, también conocida como Starlight, en la serie The Boys, volvió a generar repercusiones en las redes sociales con una de sus últimas publicaciones.

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La actriz compartió una selfie frente al espejo en la que luce un vestido negro translúcido de mangas largas, con el cabello suelto. La imagen se destaca por el contraste entre la prenda oscura y una pared roja con detalles ornamentales que funciona como fondo.

Según publicó el sitio ComicBasics, la fotografía se suma a una serie de imágenes que Moriarty compartió durante los últimos meses y que muestran su estilo personal fuera de los escenarios y las alfombras rojas.

En marzo, la actriz había mostrado un vestido negro corto con recortes y mangas de encaje transparente. En junio publicó fotografías tomadas en Nueva York, mientras que en agosto compartió nuevas imágenes acompañadas por un cambio de peinado.

Una nueva etapa después de The Boys

El final de The Boys, cuya quinta temporada se emitió entre abril y mayo de 2026, marcó el cierre de una etapa importante en la carrera de Moriarty. Su interpretación de Starlight fue una de las más reconocidas de la producción, una sátira de superhéroes que alcanzó repercusión internacional.

Antes de incorporarse a la serie, la actriz había participado en producciones como Jessica Jones y la primera temporada de True Detective. También formó parte de películas como Captain Fantastic, Blood Father y Kong: Skull Island.

Erin Moriarty

Tras el cierre de la historia de Starlight, todavía no anunció oficialmente cuál será su próximo gran proyecto, aunque manifestó interés en participar en una futura temporada de The White Lotus, según informó ComicBasics.

Por ahora, sus publicaciones en redes sociales permiten a sus seguidores acompañar esta nueva etapa, mientras crece la expectativa por los próximos pasos profesionales de la actriz.