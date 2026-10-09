Bullrich se reunió con Milei tras sus diferencias: “Hablamos de todo lo que vengo planteando”

La senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza mantuvo un encuentro de más de dos horas con el Presidente en la Quinta de Olivos. La reunión se produjo luego de varias diferencias públicas.

Hoy 14:22

La senadora Patricia Bullrich se reunió este viernes con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos, luego de una serie de cuestionamientos y diferencias públicas que había planteado en las últimas semanas sobre distintas decisiones del oficialismo.

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Tras el encuentro, Bullrich publicó una fotografía junto al mandatario y escribió: “Conversación profunda con el Presidente. Hablamos de todo lo que vengo planteando, con total sinceridad”.

Por su parte, Milei también difundió una imagen de la reunión y señaló que se trató de un “desayuno de trabajo” para hablar “de todos los temas a fondo”.

La conversación se extendió durante más de dos horas y tuvo lugar después de varias semanas en las que la jefa del bloque libertario en el Senado marcó diferencias con algunas de las estrategias impulsadas desde el Ejecutivo.

Las diferencias que Bullrich había planteado

Entre los temas que habían generado cruces se encuentran la Ley de Tierras, la situación del DNU 70/2023 y determinadas decisiones incluidas en el Presupuesto 2027, particularmente en materia de discapacidad.

Bullrich también había cuestionado el avance legislativo sobre el capítulo referido a tierras mientras todavía existían definiciones judiciales pendientes respecto del decreto presidencial.

En ese contexto, había advertido que algunas decisiones debían ser analizadas con mayor detenimiento para evitar que el propio Gobierno terminara debilitando sus herramientas jurídicas.

Otro punto de desacuerdo se produjo en torno al pliego de la fiscal Susana Pernas, enviado por el Poder Ejecutivo. Bullrich adelantó que no acompañaría esa designación debido a la actuación de la funcionaria judicial en el denominado caso Chocobar.

El vínculo político de cara a 2027

A pesar de esas diferencias, Bullrich continuó participando durante los últimos días de reuniones del oficialismo y mantiene su rol como jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado.

El encuentro de este viernes buscó poner sobre la mesa los distintos planteos que la dirigente había hecho públicamente y revisar las estrategias del espacio de cara a los próximos meses.

La reunión también se produjo en medio de las discusiones internas sobre la estrategia política para 2027, aunque hasta el momento no trascendieron acuerdos concretos surgidos de la conversación.