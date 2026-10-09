Julián Álvarez cambia de agente para negociar su salida del Atlético: el exjugador de la Selección que podría representarlo

El delantero argentino tomó una decisión clave para intentar destrabar su futuro después de la polémica en el último mercado de pases.

Hoy 16:57

Julián Álvarez tomó una decisión importante para intentar destrabar su futuro en el Atlético de Madrid. El delantero argentino decidió finalizar su vínculo con Fernando Hidalgo, el representante que lo acompañó durante gran parte de su carrera, y analiza comenzar una nueva etapa con otro agente.

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El cambio se produce en medio de la tensión que se generó entre el futbolista y la dirigencia del club español después de la polémica del último mercado de pases. La intención del entorno del delantero sería recomponer el vínculo con la institución y encontrar un nuevo interlocutor para negociar una eventual salida.

Según publicó el diario Sport, Javier Pastore aparece como el principal candidato para convertirse en el nuevo representante de Julián. El exjugador de la Selección Argentina ya trabaja en la representación de futbolistas, entre ellos Enzo Fernández, y podría ser quien intente reconstruir los puentes con la dirigencia del Atlético.

El conflicto entre Julián y el Atlético de Madrid

La relación entre las partes se había deteriorado durante los últimos meses. Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético, había cuestionado el asesoramiento que recibía el delantero y apuntado contra su anterior representante por contactos con el Barcelona.

En este contexto, el cambio de agente aparece como un gesto que podría facilitar el diálogo entre el jugador y el club. La intención sería encontrar una salida consensuada, que podría producirse en enero o en julio del próximo año.

El escenario también está condicionado por la situación deportiva del argentino. Julián no convirtió en los primeros 173 minutos que disputó en el inicio de la temporada y tuvo una participación menor a la esperada.

Aunque Diego Simeone respaldó públicamente al delantero, su presente generó interrogantes y la posibilidad de una salida volvió a instalarse.

Barcelona sigue atento a la situación

El Barcelona continúa siguiendo de cerca los movimientos alrededor de Julián Álvarez, aunque por el momento no realizó gestiones formales.

El vínculo con el club catalán estaba relacionado principalmente con el anterior representante. Sin embargo, Barcelona ya fue informado sobre el cambio y mantiene al delantero entre los futbolistas que interesan.

El director deportivo Deco había señalado que el tema Julián Álvarez era “agua pasada”, aunque tampoco cerró definitivamente la puerta a una futura operación si las condiciones cambian.

Por ahora, el conjunto catalán tampoco tiene una necesidad urgente de reforzar esa posición debido a las alternativas con las que cuenta.

Mientras tanto, Julián Álvarez busca ordenar su situación fuera de la cancha. El cambio de representante puede convertirse en el primer paso para intentar destrabar su futuro en el Atlético y definir si continuará en Madrid o buscará un nuevo destino.