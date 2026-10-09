La Justicia habilitó el Maracaná para la revancha entre Boca y Vasco da Gama por la Copa Sudamericana

La 23ª Cámara de Derecho Privado de Río de Janeiro hizo lugar al pedido de Vasco y ordenó al Consorcio Fla-Flu liberar el estadio para el partido del 20 de octubre.

Hoy 19:51

La revancha entre Boca y Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana finalmente se jugará en el Maracaná. La Justicia de Río de Janeiro hizo lugar este viernes al recurso presentado por el club brasileño y ordenó liberar el estadio para el encuentro del próximo 20 de octubre.

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La decisión fue adoptada por la 23ª Cámara de Derecho Privado del Poder Judicial del Estado de Río de Janeiro, que concedió una medida cautelar y dispuso que el Consorcio Fla-Flu, administrador del estadio, garantice la disponibilidad del Estadio Jornalista Mário Filho, junto con las instalaciones necesarias para la logística y la seguridad del partido.

El fallo establece que el consorcio deberá alquilar el estadio a Vasco da Gama bajo condiciones comerciales y operativas equitativas, similares a las contempladas para los clubes que integran la concesión del Maracaná.

Además, la resolución contempla un cumplimiento urgente de la medida, con intervención de un oficial de Justicia durante la guardia judicial.

Vasco logró destrabar el conflicto por el estadio

La disputa por la sede se había intensificado durante los últimos días, luego de que Vasco recibiera dos negativas en instancias inferiores y ante la postura del Consorcio Fla-Flu de no ceder el estadio para el encuentro.

El club brasileño apeló esas decisiones y argumentó que necesitaba un escenario que cumpliera con los requisitos de capacidad establecidos por la Conmebol para una semifinal continental, además de responder a la elevada demanda de sus hinchas.

Con la decisión de la Justicia, Vasco deberá ahora avanzar junto con los organismos de seguridad locales y la Conmebol en la organización del partido, incluida la logística y la venta de entradas.

El comunicado de Vasco

Después de conocerse la resolución, Vasco da Gama confirmó oficialmente que el partido ante Boca se disputará en el Maracaná.

"El Club de Regatas Vasco da Gama informa que el partido contra el Boca Juniors, el 20 de octubre, se llevará a cabo en el Maracaná, después de que la Justicia reconociera el derecho del club", comunicó la institución.

El club también agradeció al Ministerio Público, al Tribunal de Justicia, a la CBF y al Gobierno del Estado de Río de Janeiro por su participación en el proceso.

Según explicó Vasco, la resolución fue posible a partir del trabajo conjunto entre el presidente de la Asamblea General, Alan Belaciano, y los equipos jurídicos de Vasco SAF y del Club de Regatas Vasco da Gama.

Cuándo juegan Boca y Vasco por la Copa Sudamericana

Ida: martes 13 de octubre, a las 21.30, en La Bombonera.

Vuelta: martes 20 de octubre, a las 21.30, en el Maracaná.