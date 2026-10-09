La FIFA reveló un dato inesperado sobre la Selección Argentina tras el Mundial: qué descubrió en las redes

El organismo analizó más de 17 millones de publicaciones y comentarios durante la Copa del Mundo y detectó un fenómeno que tuvo a la Albiceleste como una de las principales protagonistas.

Hoy 20:01

La FIFA dio a conocer un informe que expone el nivel de hostilidad que se registró en las redes sociales durante el Mundial 2026 y que dejó un dato particularmente llamativo relacionado con la Selección Argentina.

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El relevamiento fue realizado por el Servicio de Protección en Redes Sociales (SMPS) y contempló más de 17,1 millones de publicaciones y comentarios realizados entre el 9 de junio y el 20 de julio de 2026 en X, Instagram, Facebook y TikTok.

El estudio permitió establecer cuáles fueron las selecciones que recibieron mayor cantidad de mensajes hostiles durante la competencia. Y Argentina quedó al frente de ese listado.

Detrás de la Albiceleste aparecieron Inglaterra, España, Brasil y Noruega como los equipos que concentraron mayor cantidad de ataques en redes.

Las acusaciones que recibió Argentina

De acuerdo con el informe de la FIFA, uno de los principales temas utilizados para atacar a la Selección Argentina fueron las supuestas ayudas arbitrales que habría recibido durante el torneo.

A esto se sumó una importante cantidad de mensajes de xenofobia dirigidos contra el equipo argentino y sus integrantes.

En cuanto a los ataques individuales contra futbolistas, los jugadores argentinos quedaron en el cuarto lugar entre las selecciones cuyos integrantes recibieron más mensajes hostiles. En este ranking estuvieron por delante Francia, Inglaterra y Portugal.

En ese caso, el racismo fue una de las principales formas de agresión, especialmente relacionado con el origen africano de algunos futbolistas.

La FIFA decidió preservar la identidad del jugador que fue más hostigado durante el torneo, aunque indicó que recibió ataques de racismo, homofobia, sexismo y transfobia.

Argentina también apareció entre los principales blancos de xenofobia

El informe también analizó específicamente los mensajes de carácter xenófobo. Sudáfrica, Argentina e Inglaterra fueron señalados como los principales blancos de este tipo de ataques.

Entre las temáticas más frecuentes aparecieron cuestiones relacionadas con la inmigración, la identidad nacional y la composición de los planteles.

Sin embargo, el relevamiento también ubicó a Argentina entre los países que más mensajes de contenido racista generaron durante el Mundial.

Por regiones, Europa fue la que produjo la mayor cantidad de ataques de temática general, seguida por Sudamérica.

Los árbitros, entre los más amenazados

Los árbitros fueron quienes recibieron las amenazas más severas durante el Mundial, según el relevamiento de la FIFA.

Además, fueron los principales destinatarios de intentos de doxxeo, una práctica que consiste en divulgar información personal de una persona con el objetivo de aumentar el acoso o las amenazas en su contra.

En este caso, el principal disparador fueron las sospechas de corrupción y arreglos de partidos.

El informe fue difundido por la FIFA en vísperas del Día Mundial de la Salud Mental y puso nuevamente el foco sobre el impacto que pueden tener los discursos de odio y las agresiones en las redes sociales alrededor de uno de los eventos deportivos de mayor alcance global.