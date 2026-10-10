¿Habrá casamiento? Mauro Icardi y la China Suárez festejan el divorcio de Wanda Nara

Tras la sentencia definitiva del Tribunal de Milán, el futbolista y la actriz habrían tenido su propia celebración. Sin embargo, según reveló Naiara Vecchio, el delantero también recibió una negativa judicial sobre un importante pedido que le hizo a la Justicia.

Hoy 07:29

El divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi ya es un hecho en los papeles, pero la guerra entre la expareja está lejos de terminar. Después de cuatro años de tensiones judiciales y mediáticas desde el estallido del Wandagate, el Tribunal de Milán dictó la disolución formal y definitiva del matrimonio. Y mientras la conductora y el futbolista procesan el fallo a su manera, el jugador habría encontrado un motivo más que especial para brindar junto a Eugenia “la China” Suárez: la posibilidad de pasar por el altar.

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Sin embargo, no todo sería celebración para el futbolista. Según reveló la periodista Naiara Vecchio en sus redes sociales, el futbolista también habría recibido un revés judicial relacionado con sus planes de viajar al exterior con sus hijas.

Lejos de mantener la celebración puertas adentro, Icardi y la China Suárez habrían decidido extender los festejos por el divorcio hasta la madrugada del viernes. Según contó la panelista de Los Profesionales con Flor, la pareja estuvo el jueves por la noche en Tequila, uno de los boliches porteños que frecuenta el futbolista: “Llegaron cerca de las 3 am, brindaron por poder casarse y se fueron a las 6 am”, aseguró en su publicación de Instagram, donde compartió una imagen de la pareja.

El dato no pasó inadvertido: con el matrimonio con Wanda Nara formalmente disuelto, Icardi y la China tendrían el camino legal despejado para avanzar con sus propios planes de boda. Por ahora, no trascendieron una fecha ni detalles concretos sobre un eventual casamiento, pero el supuesto brindis habría tenido un motivo mucho más importante que celebrar el final de una etapa.

Pero mientras el futbolista y la actriz habrían levantado sus copas en Puerto Madero, la situación judicial de Icardi sumó otro capítulo que podría complicar sus planes familiares. De acuerdo con la información difundida por Vecchio, el juez no le habría concedido al delantero el permiso para viajar con sus hijas a Miami y México entre el 9 y el 18 de octubre. Según trascendió, una de las niñas había pedido acompañarlo y regresó recientemente de pasar tiempo con Wanda.

La negativa judicial habría coincidido, además, con otros reclamos que siguen enfrentando a los ex. De acuerdo con la periodista, Icardi también habría solicitado una reducción de la cuota alimentaria y argumentado que no tiene dinero ni trabajo desde abril. A eso se sumarían deudas con el fisco francés y el turco. Así, mientras el futbolista celebraría la posibilidad de volver a casarse, la disputa por las cuestiones familiares y económicas continúa abierta.

Con el divorcio resuelto, una posible boda en el horizonte y nuevos cruces judiciales por delante, el capítulo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez promete seguir dando que hablar.