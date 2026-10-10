El Club Náutico Santiago será sede de la 4ª Fecha Regional del NOA 2026

El encuentro náutico se desarrollará este sábado 10 y domingo 11 de octubre, con la participación de timoneles y tripulaciones de las clases Snipe, ILCA, Pampero y Optimist.

Hoy 08:30

El Club Náutico Santiago del Estero se prepara para vivir un fin de semana a puro deporte y camaradería con la realización de la 4ª Fecha Regional del NOA 2026, que se desarrollará este sábado 10 y domingo 11 de octubre.

La competencia reunirá a timoneles y tripulaciones de las clases Snipe, ILCA, Pampero y Optimist, quienes llegarán para disputar las diferentes regatas en el lago y compartir una jornada especial para la comunidad náutica.

La actividad comenzó este viernes 9 de octubre con la recepción de embarcaciones, inscripciones y acreditaciones.

El sábado, las acreditaciones continuaron de 9 a 12. A las 12 se reaizó la entrega de los tradicionales almuerzos marineros, mientras que a las 12.30 tuvo lugar el acto de bienvenida y la reunión de timoneles.

La primera regata del día tendrá su señal de atención a las 13, dando inicio a la actividad competitiva. Por la tarde, desde las 19, se realizará el tercer tiempo After y la reinauguración de la Escuelita Náutica.

La jornada del domingo

El domingo 11 de octubre, la actividad comenzará con la entrega de almuerzos marineros a las 10, mientras que la primera regata tendrá su señal de atención a las 11.

La hora límite para la largada de regatas será a las 17, poniendo punto final a la actividad deportiva de la jornada.

El encuentro tendrá su cierre a partir de las 21, con la cena y la correspondiente entrega de premios.

Desde el Club Náutico Santiago invitaron a socios, familias y público en general a acompañar a los navegantes y disfrutar de un fin de semana que combinará competencia, actividades recreativas y vida de club.

Para consultas y contacto, los interesados pueden comunicarse con Franco Ramón al 3858-555336.