La seguidilla pasó factura: todas las lesiones de Boca durante el ciclo Arruabarrena

El Xeneize acumula una extensa lista de bajas por problemas físicos, con jugadores que se perdieron varios partidos y otros que no volverán a jugar hasta 2027.

Hoy 21:05

El ciclo de Arruabarrena en Boca quedó marcado por una importante cantidad de lesiones que afectaron la disponibilidad del plantel. Entre distensiones, desgarros, problemas crónicos y operaciones, el equipo sufrió numerosas bajas durante la temporada, algunas de ellas con plazos de recuperación prolongados.

Uno de los casos que genera preocupación es el de Leandro Paredes, quien debió retirarse con molestias en el isquiotibial derecho durante el partido ante Instituto. Por el momento, se aguardan los estudios médicos para determinar el grado de la lesión y cuánto tiempo estará fuera de las canchas.

La lista también incluye a Ayrton Costa, quien sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo y padece pubalgia crónica, con siete partidos de ausencia. Malcom Braida estuvo seis encuentros afuera por una contractura muscular, mientras que Marco Pellegrino y Leandro Lozano se perdieron tres partidos cada uno por problemas musculares. En el caso de Lozano, sufrió dos distensiones en el isquiotibial izquierdo, una en julio y otra en agosto.

En la mitad de la cancha, Milton Delgado registró dos distensiones en el isquiotibial derecho y estuvo ausente durante tres partidos. Camilo Rey Domenech sufrió un desgarro en el recto de la pierna derecha y se perdió cinco encuentros, mientras que Alan Velasco padeció un desgarro en el aductor izquierdo frente a Unión y lleva un partido de baja.

Otros futbolistas arrastraron problemas que demandaron tratamientos más prolongados. Carlos Palacios, además de una sinovitis que lo marginó durante el primer semestre, tuvo molestias en el pectíneo izquierdo y un desgarro en el aductor, con seis partidos de ausencia desde julio. Rodrigo Battaglia, por su parte, fue operado en febrero por una tendinopatía insercional crónica del tendón de Aquiles derecho y todavía no jugó en lo que va de 2026.

La situación también es compleja para Tomás Belmonte, quien sufrió la rotura del menisco externo de la rodilla derecha y podría no regresar hasta 2027. Tomás Aranda, con una fractura del peroné de la pierna derecha, tampoco volverá a jugar hasta el próximo año. A ellos se suma Adam Bareiro, quien padecía una discopatía lumbar que le impedía entrenarse con normalidad, fue operado y recién regresará en 2027.

El panorama se completa con Agustín Marchesín, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en abril y también tiene previsto volver en 2027. Así, Boca afronta una extensa lista de bajas que condiciona la planificación y obliga a administrar las alternativas disponibles en el plantel.