Trump anunció un cese al fuego energético entre Rusia y Ucrania

El presidente de Estados Unidos aseguró que ambos países acordaron suspender los ataques contra sus respectivas infraestructuras energéticas.

Hoy 14:38

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Rusia y Ucrania llegaron a un acuerdo para establecer un cese al fuego parcial que contempla el fin de los ataques contra sus infraestructuras energéticas. La medida busca frenar las ofensivas contra instalaciones clave para el abastecimiento de electricidad y combustibles, en medio de la continuidad del conflicto.

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El mandatario comunicó la decisión a través de su red social Truth Social, donde afirmó: “A partir de ahora, hay un cese al fuego energético en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambas partes llegaron a un acuerdo. ¡No lo rompan!”.

El anuncio se conoció después de que Trump cuestionara públicamente al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, por los ataques de Kiev contra refinerías e instalaciones petroleras rusas. El republicano sostuvo que esas operaciones podían agravar la escasez internacional de combustibles, en un contexto marcado también por las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

Un día antes, Trump había elevado el tono de sus críticas y planteado que Ucrania debería elegir un nuevo mandatario que estuviera en condiciones de alcanzar un acuerdo de paz con Rusia, liderada por Vladimir Putin.

“Más le vale detenerse”, expresó el presidente estadounidense al referirse a las ofensivas contra las refinerías rusas. Además, acusó a Zelenski de no seguir sus recomendaciones para evitar ese tipo de operaciones militares.

En sus declaraciones, Trump insistió en que el actual gobierno ucraniano dejó pasar oportunidades para negociar el fin de la guerra. “Es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente”, afirmó, al considerar que otro liderazgo podría facilitar un entendimiento con Moscú.

En paralelo, la administración estadounidense avanzó en conversaciones con Rusia para flexibilizar algunas sanciones vinculadas a la exportación de diésel. Según lo informado, la medida busca contribuir al abastecimiento del mercado internacional en medio de las tensiones energéticas.

El anuncio del cese al fuego energético abre una nueva instancia en los esfuerzos diplomáticos para reducir la escalada entre ambos países. Sin embargo, el alcance efectivo del acuerdo y su cumplimiento por parte de Rusia y Ucrania serán determinantes para establecer si puede contribuir a una desescalada más amplia del conflicto.