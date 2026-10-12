Corea del Norte lanzó misiles balísticos hacia el mar de Japón y crece la tensión en la región

Los proyectiles fueron detectados por los ejércitos de Corea del Sur y Japón. Uno recorrió más de 900 kilómetros antes de caer al mar, mientras Seúl reforzó la vigilancia ante la posibilidad de nuevos lanzamientos.

Hoy 01:56

Corea del Norte lanzó misiles balísticos hacia el mar de Japón durante la mañana de este lunes, en un nuevo episodio que aumenta la tensión en la península coreana. El lanzamiento fue detectado por el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur y confirmado por separado por las autoridades japonesas, que informaron que al menos dos proyectiles cayeron en aguas fuera de su zona económica exclusiva.

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Según informó el Ejército surcoreano, los misiles fueron disparados desde las inmediaciones de Pyongyang, la capital norcoreana, alrededor de las 9.20 hora local. Al menos uno de los proyectiles recorrió más de 900 kilómetros antes de caer al mar, aunque las autoridades todavía analizaban las características y el alcance de las armas utilizadas.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Japón informó que había detectado al menos dos misiles que se presumían balísticos. El Gobierno japonés indicó que los proyectiles habían caído fuera de su zona económica exclusiva y que, hasta el momento, no se habían reportado daños.

Tras el episodio, las autoridades surcoreanas reforzaron la vigilancia militar y mantuvieron el intercambio de información con Estados Unidos y Japón para responder ante la posibilidad de nuevos disparos.

La prueba de un misil hipersónico elevó las tensiones

El lanzamiento se produjo pocos días después de que Corea del Sur realizara una prueba de un arma hipersónica desarrollada a nivel nacional, en un ensayo supervisado por el presidente Lee Jae-myung. El sistema busca fortalecer la capacidad de defensa del país y mejorar sus posibilidades de alcanzar objetivos estratégicos.

Desde el Estado Mayor Conjunto surcoreano señalaron que los nuevos disparos de Corea del Norte podrían constituir una respuesta a esa prueba, además de formar parte de los esfuerzos de Pyongyang por ampliar sus capacidades militares.

Sin embargo, las autoridades todavía no confirmaron si los misiles lanzados este lunes incorporaban tecnología hipersónica ni precisaron todos los detalles técnicos de los proyectiles. El análisis continuaba en curso tras la detección de las armas.

El episodio representa, además, el cuarto lanzamiento de misiles norcoreanos registrado en aproximadamente un mes, una frecuencia que genera preocupación entre los países de la región.

El pasado 3 de octubre, Corea del Norte había anunciado una prueba de un misil que describió como hipersónico, realizada bajo la supervisión de su líder, Kim Jong-un. Según el Gobierno norcoreano, el desarrollo de este tipo de armamento busca mejorar la capacidad de sus fuerzas para superar los sistemas de defensa de Corea del Sur y Japón.

Seúl condenó el lanzamiento y pidió detener las pruebas

Tras conocerse el nuevo episodio, la oficina presidencial de seguridad nacional de Corea del Sur convocó una reunión de emergencia para evaluar la situación. Las autoridades condenaron los disparos y sostuvieron que los lanzamientos de misiles balísticos norcoreanos violan las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Seúl reclamó que Pyongyang detenga este tipo de actividades, que considera una amenaza para la estabilidad regional y la seguridad de sus habitantes.

Corea del Norte, por su parte, mantiene su rechazo a las exigencias de desnuclearización planteadas por Washington y continúa desarrollando su programa armamentístico. El Gobierno de Kim Jong-un también se ha mostrado reticente a retomar las negociaciones diplomáticas con Corea del Sur, Estados Unidos y otros actores internacionales.

El desarrollo de nuevos sistemas de armas se convirtió en uno de los principales focos de tensión entre las dos Coreas, que mantienen una relación conflictiva desde el final de la guerra en la península, en 1953.

Un nuevo foco de tensión en la frontera coreana

Los lanzamientos también se producen en un contexto de enfrentamientos diplomáticos por incidentes registrados en la Zona Desmilitarizada (DMZ), que separa a Corea del Norte de Corea del Sur.

El mes pasado, la explosión de minas terrestres en esa zona dejó tres soldados surcoreanos heridos. Una investigación realizada por el Ejército surcoreano y el Mando de las Naciones Unidas concluyó que los artefactos habían sido colocados por Corea del Norte, una acusación que Pyongyang rechazó.

Desde entonces, Seúl reclamó explicaciones y una disculpa, mientras que las autoridades norcoreanas calificaron las acusaciones de provocación y rechazaron las exigencias de su vecino.

La combinación de los incidentes fronterizos, las pruebas de armamento y la falta de avances diplomáticos mantiene elevado el nivel de alerta en la región.

En este escenario, los nuevos lanzamientos refuerzan la preocupación de Corea del Sur y Japón por el desarrollo militar de Pyongyang. Las autoridades continúan analizando las características de los proyectiles, mientras mantienen los mecanismos de vigilancia y coordinación con Estados Unidos ante la posibilidad de nuevas pruebas.