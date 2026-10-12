Termas de Río Hondo se prepara para un clima lluvioso: temperaturas frescas hoy Lunes 12 de octubre de 2026

Hoy, los termenses experimentarán un clima inestable con lluvias irregulares y temperaturas frescas. Se espera que la humedad y el viento contribuyan a un ambiente húmedo en la región.

Hoy 08:01

Hoy en Termas de Río Hondo, los termenses se encuentran bajo un cielo nublado y con lluvia irregular en las cercanías. La temperatura actual es de 14.8 °C, lo que genera una sensación térmica de 15.2 °C. La humedad se encuentra en un alto 88%, acompañada por un leve viento del oeste a 3.6 km/h.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Para el día de hoy, se prevén temperaturas máximas de 17.4 °C y mínimas de 14.8 °C, manteniendo el clima fresco y húmedo. Esta combinación de factores hará que los termenses se preparen para un día de inestabilidad climática.

El pronóstico para mañana, martes 13 de octubre, indica llovizna ligera con mínimas de 14.7 °C y máximas de 15.8 °C. Los termenses deberán estar atentos a la posibilidad de lluvias continuas que podrían afectar sus actividades diarias.

El miércoles 14 de octubre, las condiciones no mejorarán significativamente, ya que se espera llovizna ligera nuevamente. Las temperaturas oscilarán entre los 14.2 °C y los 16.5 °C, manteniendo el clima fresco en la región.

En resumen, el clima en Termas de Río Hondo se presenta hoy con lluvia irregular, temperaturas que van de los 14.8 °C a los 17.4 °C y una alta humedad que alcanzará el 88%. Los próximos días continuarán con condiciones similares, incluyendo lluvias y temperaturas frescas.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.