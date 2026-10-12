Clima en Añatuya: temperaturas moderadas y cielos nublados para hoy Lunes 12 de octubre de 2026

El clima en Añatuya se presenta cubierto y fresco, ideal para disfrutar de actividades en interiores. Los añatuyenses deberán prepararse para un cambio en las temperaturas en los próximos días.

Hoy 08:21

El día de hoy, **Añatuya** se encuentra bajo un cielo cubierto, con una temperatura actual de 16.2 °C que se siente como 14.1 °C debido a la humedad del 72%. Los vientos soplan a 13 km/h desde el este-sureste, creando un ambiente fresco para los añatuyenses.

Para los próximos días, se espera que el clima continúe similar a lo largo de la semana, con cielos nublados y temperaturas que oscilarán entre los 15.8 °C y los 21 °C. Esto sugiere que los añatuyenses estarán disfrutando de un clima bastante moderado.

El martes 13 de octubre, la mínima se ubicará en los 14.3 °C, mientras que la máxima alcanzará los 24.5 °C, manteniendo la tendencia de días frescos y agradables en la región. Este incremento en la temperatura será leve, pero bien recibido por quienes prefieren un clima más cálido.

El miércoles 14 de octubre, se prevé un ligero aumento, con una mínima de 14.7 °C y una máxima de 26.1 °C, lo que podría animar a los añatuyenses a disfrutar de actividades al aire libre en las horas más cálidas.

En resumen, el clima en Añatuya para hoy Lunes 12 de octubre de 2026 se presenta cubierto, con una mínima de 15.8 °C y una máxima de 21 °C. Para mañana, la mínima será de 14.3 °C, y la máxima alcanzará los 24.5 °C, mientras que el miércoles se espera una mínima de 14.7 °C y máxima de 26.1 °C.

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