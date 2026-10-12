Clima en La Banda: un Lunes 12 de octubre de 2026 con cielos cubiertos y temperaturas moderadas

Los bandeños enfrentarán un día cubierto con temperaturas agradables. Se espera que las condiciones climáticas se mantengan similares en los próximos días.

Hoy 08:11

Hoy en La Banda, los bandeños se despiertan con un clima cubierto y temperaturas que rondan los 17 °C. La sensación térmica se sitúa en 14.8 °C, lo que invita a disfrutar de un abrigo ligero al salir de casa.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La humedad en la ciudad es del 66%, lo que contribuye a una sensación de frescura. Acompañando estas condiciones, el viento sopla a 12.6 km/h desde el este, aportando un leve movimiento al ambiente.

Para el día de hoy, el pronóstico indica que la temperatura mínima será de 16.9 °C y la máxima alcanzará los 21.6 °C. Los bandeños pueden esperar un clima bastante estable durante la jornada.

Conforme avance la semana, el pronóstico se mantiene similar. Para mañana, martes 13 de octubre, se anticipa que las temperaturas oscilarán entre 16.3 °C y 21.4 °C, continuando con cielos cubiertos.

El miércoles, 14 de octubre, el clima permanecerá cubierto, con mínimas de 17 °C y máximas que llegarán a 22 °C. Así, los bandeños podrán disfrutar de un ambiente agradable en los próximos días.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.