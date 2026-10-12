Bº Juramento: un violento choque en calle Suárez dejó hospitalizado a un motociclista

El siniestro ocurrió este lunes cuando un Peugeot 208 y una motocicleta de 110cc colisionaron en la intersección con el pasaje Primero.

Hoy 11:35

Un Peugeot 208 y una motocicleta de 110cc protagonizaron un siniestro vial este lunes, alrededor de las 10.30, en la intersección de calle Suárez y pasaje Primero, en el barrio Juramento.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Por causas que se encuentran bajo investigación, ambos vehículos colisionaron en el mencionado cruce. El automóvil circulaba en sentido este-oeste, mientras que la motocicleta lo hacía de sur a norte.

Como consecuencia del impacto, el motociclista fue trasladado al Hospital Regional “Dr. Ramón Carrillo” en una ambulancia del SEASE 107, para ser evaluado por los profesionales.

En el lugar intervino personal de la Comisaría Comunitaria Nº 3, que realizó el procedimiento correspondiente.