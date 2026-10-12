Feriado en Santiago del Estero: poco movimiento en las calles y cadenas nacionales con sus puertas abiertas

El recorrido de Diario Panorama por el centro de la Madre de Ciudades mostró una jornada con poco movimiento peatonal y vehicular, la mayoría de los comercios cerrados y una llamativa excepción: varias cadenas nacionales permanecieron abiertas durante el feriado.

Hoy 12:34

Este lunes feriado dejó una postal diferente en el centro de Santiago del Estero, con calles tranquilas, pocos peatones y un movimiento vehicular mucho menor al habitual.

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Un equipo de Diario Panorama recorrió distintos sectores de la Madre de Ciudades para observar cómo se desarrollaba la jornada y encontró una actividad comercial reducida: la mayoría de los locales permanecían cerrados.

Sin embargo, hubo un dato que llamó particularmente la atención. Varias cadenas de alcance nacional se encontraban abiertas, algo que marca una diferencia respecto de otros feriados en los que este tipo de establecimientos también había optado por cerrar sus puertas.

Una mañana con poco movimiento

La circulación peatonal fue mínima, prácticamente nula, en las principales calles del centro. La escena contrastó con el movimiento habitual de un día laborable, cuando el área concentra una importante cantidad de personas.

También se observaron algunos locales comerciales en los que personal de obras realizaba tareas de construcción, refacción y reparación, aprovechando la jornada de menor actividad.

En las calles, en tanto, el tránsito se presentó calmo, con pocos vehículos circulando por el microcentro.

Colectivos con frecuencia reducida y servicios esenciales activos

En distintos puntos también se pudo observar la presencia de usuarios en paradas de colectivos, aunque el servicio de transporte público funciona este lunes con frecuencias reducidas, propias de la jornada feriada.

Esto contribuyó a un escenario de menor circulación en comparación con un día habitual.

En contraste, los servicios esenciales mantuvieron su actividad durante el feriado. Durante el recorrido se pudo observar el funcionamiento de estaciones de servicio, además de la presencia de personal de salud pública y efectivos de seguridad, que continuaron con sus tareas habituales.

De esta manera, mientras gran parte de la actividad comercial permaneció paralizada, algunos sectores considerados esenciales continuaron prestando sus servicios.

Presencia policial y una ciudad que aprovechó la calma

Durante el recorrido también se registró la presencia de personal de la Policía de la Provincia, con recorridos y puntos preventivos en distintos sectores.

Mientras buena parte de la actividad comercial permaneció detenida, algunos santiagueños aprovecharon la tranquilidad del feriado para salir a entrenar, caminar y disfrutar del espacio público.

Así, el centro de la Madre de Ciudades mostró durante este lunes una imagen poco habitual: persianas bajas, calles despejadas y un ritmo mucho más tranquilo, con algunos comercios abiertos y vecinos que aprovecharon la jornada para realizar actividades al aire libre.