Gustavo Yankelevich habló tras los relatos de violencia de sus nietos: “La que se dio cuenta fue Cris Morena”

El productor contó cómo descubrieron los episodios de violencia que habrían sufrido Franco y Valentín por parte de su padre, Darío Giordano. Además, reconstruyó el proceso judicial que llevó más de dos años para conseguir la tenencia de los jóvenes.

Hoy 15:57

Gustavo Yankelevich habló públicamente sobre los episodios de violencia que sus nietos Franco y Valentín, hijos de Romina Yan y Darío Giordano, habrían sufrido durante su infancia. En una entrevista televisiva, el productor relató cómo comenzaron a advertir que algo ocurría, recordó las primeras revelaciones de los jóvenes y explicó el largo proceso judicial que atravesó para conseguir su tenencia.

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Uno de los primeros indicios, según contó, fue advertido por Cris Morena, madre de Romina Yan. “La primera que se dio cuenta fue Cris, que me dijo que algo estaba pasando con los chicos y que prestara atención”, recordó Yankelevich.

El productor explicó que comenzó a prestarles mayor atención y que, durante una salida con su nieto mayor, Franco le pidió irse a vivir con él. Ante ese planteo, decidió hablar con Giordano para solicitarle que el joven pudiera quedarse una semana en su casa.

Sin embargo, la respuesta que recibió encendió todavía más sus alarmas. Según relató, el padre se negó y le dijo: “Los chicos son míos, yo soy el dueño. Hasta los 18 años van a hacer lo que yo digo”.

El relato de sus nietos y las señales que encendieron las alarmas

Yankelevich contó que, después de aquella conversación, notó un cambio en el comportamiento de Franco, quien habitualmente se mostraba alegre y cantaba con frecuencia. Según su testimonio, el joven comenzó a permanecer callado y, semanas después, le reveló lo que habría ocurrido tras el pedido de su abuelo.

“Abuelo, lo que pasa es que cuando vos le pediste a papá que yo fuera a vivir con vos, me mató a golpes hasta desmayarme. Y no quiero que hables con él porque me va a matar”, recordó el productor sobre las palabras de su nieto.

Un año después, según contó, Valentín también le habló de los episodios que habría vivido. La situación se volvió insostenible cuando los dos jóvenes le expresaron que necesitaban salir de ese entorno.

“Un día me dijeron: ‘Si vos no nos sacás de acá, nosotros nos vamos a escapar a la calle. No nos van a ver nunca más’”, relató Yankelevich, quien recordó que sus nietos tenían 11 y 13 años en ese momento.

El proceso judicial para conseguir la tenencia

El productor explicó que, ante la gravedad de los relatos, decidió asesorarse con abogados y avanzar por la vía legal para conseguir que sus nietos pudieran vivir con él. Según señaló, durante ese período optó por mantener la situación en reserva para no poner en riesgo el objetivo judicial.

“Fue un operativo de rescate que duró dos años y pico mientras ellos seguían siendo lastimados en su casa física y psíquicamente”, sostuvo.

En su relato, Yankelevich también recordó que uno de los jóvenes presentaba un movimiento involuntario por el que se le ponían los ojos en blanco. Según contó, una médica le explicó que ese síntoma podía estar relacionado con golpes en la cabeza.

El productor aseguró que el proceso incluyó declaraciones ante la Justicia y un seguimiento de la situación familiar. Finalmente, un juez le otorgó inicialmente la tenencia por tres meses, con evaluaciones periódicas para controlar cómo se encontraban los jóvenes, hasta que la medida pasó a ser definitiva.

También recordó las dificultades que enfrentó durante el procedimiento, incluso en el ámbito escolar, donde aseguró que algunas autoridades no le creían porque el padre presentaba otra versión de los hechos.

Qué pasó con Azul, la hija menor de Romina Yan

Durante la entrevista, Gustavo Yankelevich aclaró que Azul, la hija menor de Romina Yan y Darío Giordano, no sufrió los episodios de violencia relatados por sus hermanos.

Explicó que la familia decidió mantener la situación en reserva durante años, entre otros motivos, para evitar que la joven tuviera que afrontar cambios en su entorno escolar y social. Actualmente, Azul estudia en Estados Unidos.

El productor señaló que sus nietos necesitaban contar públicamente lo que habían vivido y que comprendía la decisión de hablar después de tanto tiempo. Según expresó, para ellos era una forma de liberarse de una carga que habían llevado durante años.

Los testimonios difundidos volvieron a poner en el centro de la escena el difícil proceso que atravesó la familia tras la muerte de Romina Yan, ocurrida en 2010, y el camino que, según relató su abuelo, emprendieron para que los jóvenes pudieran vivir en un entorno seguro.