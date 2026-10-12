Desesperada búsqueda de Duna: una pitbull de dos años que se extravió en La Banda

La perra es de color marrón clarito, tiene una de sus orejas mordida y está castrada. Su familia ofrece una recompensa para quien pueda aportar información sobre su paradero.
Duna, una perra pitbull de dos años, es intensamente buscada por su familia luego de extraviarse en la ciudad de La Banda. Según indicaron, fue vista por última vez este lunes a las 11 de la mañana, en la intersección de Antenor Álvarez y República del Líbano.
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La perra tiene el pelaje marrón clarito, está castrada y se caracteriza por tener una de sus orejas mordida, una particularidad que puede ayudar a reconocerla.
Ante la preocupación por encontrarla, su familia difundió fotografías de Duna y pidió la colaboración de los vecinos para dar con su paradero. Además, ofrece una recompensa a quien aporte información que permita encontrarla.
Quienes tengan datos sobre Duna pueden comunicarse al 3855767796.