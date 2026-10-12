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Desesperada búsqueda de Duna: una pitbull de dos años que se extravió en La Banda

La perra es de color marrón clarito, tiene una de sus orejas mordida y está castrada. Su familia ofrece una recompensa para quien pueda aportar información sobre su paradero.

Hoy 16:25

Duna, una perra pitbull de dos años, es intensamente buscada por su familia luego de extraviarse en la ciudad de La Banda. Según indicaron, fue vista por última vez este lunes a las 11 de la mañana, en la intersección de Antenor Álvarez y República del Líbano.

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La perra tiene el pelaje marrón clarito, está castrada y se caracteriza por tener una de sus orejas mordida, una particularidad que puede ayudar a reconocerla.

Ante la preocupación por encontrarla, su familia difundió fotografías de Duna y pidió la colaboración de los vecinos para dar con su paradero. Además, ofrece una recompensa a quien aporte información que permita encontrarla.

Quienes tengan datos sobre Duna pueden comunicarse al 3855767796.

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