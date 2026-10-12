Accidente de tránsito en Salta involucra a un automóvil y un poste

Un accidente de tránsito en Salta se produjo en la rotonda de Limache, donde un automóvil chocó contra un poste, y se investiga si el conductor estaba bajo los efectos del alcohol.

Hoy 16:17

Un grave accidente de tránsito ocurrió en la madrugada del lunes 12 de octubre, en la rotonda de Limache, situada en la zona sur de Salta. Este incidente se produjo alrededor de las 6 de la mañana, cuando un automóvil impactó violentamente contra un poste, generando preocupación entre los transeúntes y autoridades locales.

Las circunstancias que rodean este siniestro vial aún son inciertas. Según las primeras informaciones obtenidas, el conductor del vehículo podría haber estado bajo los efectos del alcohol al momento del choque. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente, lo que ha llevado a una investigación más exhaustiva por parte de las autoridades competentes.

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre el estado de salud del conductor ni de su acompañante, quienes fueron trasladados de urgencia a un centro médico. La situación ha generado inquietud entre los habitantes de la zona, quienes exigen una mayor seguridad vial.

La vocera de la Policía local indicó que no se pudo realizar el test de alcoholemia al conductor ni a su acompañante en el lugar del accidente, debido a la necesidad de atención médica inmediata. Sin embargo, se informó que el personal de la Dirección de Seguridad Vial se dirigió al hospital para llevar a cabo los controles pertinentes.

A pesar de que los resultados de dichas pruebas aún no han sido comunicados, es un hecho que el siniestro en la rotonda de Limache pone de relieve una problemática recurrente: la conducción bajo los efectos del alcohol. Este incidente ha reavivado el debate sobre la necesidad de controles viales más efectivos en la región.

Durante los operativos de control realizados el fin de semana anterior, la Policía fiscalizó más de 10.500 vehículos y llevó a cabo 7.816 test de alcoholemia, resultando en 158 positivos. Además, se sancionaron a aproximadamente 1.400 conductores por diversas infracciones a las normativas de tránsito. Estas acciones son parte de las iniciativas de prevención y seguridad vial que se implementan en diferentes puntos de la provincia.

Las autoridades han subrayado la importancia de la educación vial y la responsabilidad al volante, destacando que es fundamental que los conductores se abstengan de manejar si han consumido alcohol. La comunidad espera que estos incidentes sirvan como una llamada de atención para mejorar la seguridad en las carreteras y reducir los accidentes de tránsito en el futuro.