Accidente trágico en Santa Fe deja tres muertos, incluyendo un bebé

Un trágico accidente en la Ruta 11, a la altura de Florencia, Santa Fe, resultó en la muerte de tres personas, incluyendo un bebé, y dejó a dos más heridas tras un choque frontal entre una motocicleta y una camioneta.

Hoy 04:26

Un accidente fatal ha sacudido a la provincia de Santa Fe, Argentina, tras un choque frontal que se produjo el pasado domingo por la noche. El siniestro se registró en el kilómetro 923 de la Ruta 11, cerca de la localidad de Florencia, y dejó un saldo devastador de tres muertes, incluyendo la de un bebé. Las víctimas fatales viajaban en una motocicleta, según reportes del medio local El Litoral.

La motocicleta, que era conducida por Carlos Andrés Aguirre, de 27 años, se desplazaba junto a su pareja y su hijo menor. El impacto fue tan violento que los tres ocupantes del vehículo menor perdieron la vida en el lugar del accidente. Al llegar los efectivos policiales, se constató que los cuerpos habían sido desplazados más allá del talud situado en el lado este de la ruta, lo que evidenció la gravedad del choque.

El otro vehículo implicado en el siniestro fue una camioneta Chevrolet S-10, que era conducida por Miguel Ángel Lorenzo, de 57 años, quien viajaba acompañado por Marta Vera, de 59 años. Ambos resultaron heridos y fueron trasladados de urgencia al centro de salud SAMCO de Florencia. Hasta el momento, no se ha comunicado la gravedad de sus lesiones.

Las primeras investigaciones indican que la camioneta circulaba en dirección norte-sur, mientras que la motocicleta lo hacía en sentido contrario, de sur a norte. Las causas del choque están siendo investigadas, y se desconoce cómo ocurrieron los hechos que llevaron a esta tragedia.

El análisis de la escena del accidente reveló que la ruta se encontraba en aceptables condiciones de conservación y contaba con la demarcación horizontal adecuada. No obstante, se procederá a una investigación exhaustiva para determinar las circunstancias que causaron el impacto frontal entre ambos vehículos.

Ante la magnitud del accidente, el subjefe de la Comisaría IX de la Unidad Regional IX solicitó la intervención de la División Científico Forense de Las Toscas. Los peritos han realizado un levantamiento minucioso de la escena, tomando fotografías de los vehículos y sus posiciones finales, así como recolectando elementos que podrían ser cruciales para esclarecer los detalles del accidente.

La causa del accidente ha sido calificada como “Triple homicidio y lesiones culposas en accidente de tránsito” y está bajo la jurisdicción de la Unidad Fiscal de Las Toscas. La investigación se centrará en reconstruir la mecánica del choque y en establecer las responsabilidades de los involucrados en este trágico evento.