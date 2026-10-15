Sydney Sweeney y un look original para pasar inadvertida en un parque de diversiones

La protagonista de “Euphoria” cambió temporalmente su característica cabellera rubia por una peluca castaña con flequillo durante una salida con una amiga.

Hoy 07:39

Sydney Sweeney sorprendió a sus seguidores con un radical cambio de imagen, aunque fuera por un día. La actriz estadounidense dejó de lado su habitual cabello rubio y apareció con una peluca castaña oscura, de corte desmechado y flequillo, durante una visita al parque de diversiones Pacific Park, ubicado en el muelle de Santa Mónica, California.

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La artista compartió las fotografías y videos de la salida en su cuenta de Instagram el miércoles 14 de octubre. Junto a las imágenes, explicó con humor cómo surgió la idea: "Cuando tu mejor amiga aparece y te dice: 'Tomá, ponete esta peluca'".

La propuesta fue de su amiga Jayde Hafner, con quien disfrutó de una jornada distendida entre juegos mecánicos, atracciones y actividades en los salones recreativos. Ambas también posaron juntas y compartieron algunos momentos de la excursión.

Para completar el look, Sweeney eligió una remera blanca con la inscripción "Santa Monica", un short de jean, zapatillas blancas y anteojos de sol. El cambio fue suficiente para modificar notablemente su apariencia habitual, hasta el punto de que algunos seguidores comentaron que les costaba reconocerla.

Un cambio temporal que llamó la atención

La actriz, conocida por sus trabajos en Euphoria, The White Lotus y películas como Inmaculada, suele lucir una larga cabellera rubia. Sin embargo, su color natural es castaño, por lo que la transformación no resultó completamente ajena a su aspecto original.

La salida también permitió ver una faceta más relajada de Sweeney, lejos de las alfombras rojas y las campañas publicitarias. Las imágenes mostraron a las dos amigas disfrutando de las atracciones y compartiendo comida rápida durante el paseo.

La publicación generó comentarios positivos de seguidores que destacaron cómo le quedaba el cabello oscuro. No obstante, no se trató de un cambio permanente ni de un anuncio relacionado con un nuevo papel cinematográfico: la propia actriz presentó la experiencia como una ocurrencia espontánea de su amiga.