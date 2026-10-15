Jessica Biel reveló el exigente entrenamiento que realizó para su regreso al cine de acción

La actriz de 44 años compartió imágenes de su preparación física para “Matchbox: la película”, estrenada en Apple TV el 9 de octubre. Durante el entrenamiento sufrió una lesión en la espalda, por lo que debió adaptar algunos ejercicios.

Hoy 07:39

Jessica Biel compartió detalles de la exigente preparación física que realizó para protagonizar Matchbox: la película, la producción de acción encabezada por John Cena que llegó a Apple TV el pasado 9 de octubre. La actriz publicó un video en Instagram en el que mostró parte de sus entrenamientos y el proceso que atravesó para afrontar el rodaje.

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El material, difundido el lunes 12 de octubre, incluye distintas sesiones junto a su entrenador, Ben Bruno, con ejercicios de cuerpo completo y rutinas de fuerza. “Detrás de cámaras de cómo me preparé para Matchbox. Entrenamiento de cuerpo completo, sin atajos”, escribió Biel, quien también mostró algunos momentos junto a su familia durante las jornadas en el gimnasio.

La preparación tuvo algunas dificultades. Bruno reveló que la actriz sufrió una lesión en la espalda, situación que los llevó a modificar determinados ejercicios para mantener la intensidad del entrenamiento sin agravar el problema.

Jessica Biel

En las imágenes también aparecen sus hijos y su esposo, el cantante Justin Timberlake, quien participó de algunas sesiones. El entrenador destacó con humor que Timberlake solía acompañar a Biel y ayudarla a corregir la técnica de los movimientos.

Un regreso con un desafío personal

La película representa un nuevo desafío para Biel, quien llevaba varios años alejada de los largometrajes de este género. En Matchbox: la película comparte elenco con Cena, Sam Richardson, Arturo Castro y Teyonah Parris.

La historia sigue a un grupo de amigos de la infancia cuyas vidas cambian cuando Sean, el personaje interpretado por Cena y antiguo integrante del grupo, regresa a su localidad. El protagonista trabaja como agente encubierto de la CIA y termina involucrando a sus amigos en una persecución internacional para salvar el mundo.

Jessica Biel

En declaraciones a People, Biel explicó que la preparación también tuvo un significado personal. “Realmente sentí que podía confiar en mí misma y tener la capacidad física para volver a hacer algo así”, afirmó.

La actriz agregó que consideró que era el momento adecuado para asumir el proyecto y destacó la posibilidad de que sus hijos pudieran sentirse orgullosos de su trabajo. “Después de 11 años me siento como antes, lo cual suena increíble”, expresó.

Con este regreso, Biel puso el foco tanto en las exigencias físicas de una producción de acción como en la confianza que recuperó para afrontar un papel de estas características.