Criar a un hijo costó más de $728.000 en septiembre, según el INDEC

El organismo difundió el indicador que mide los gastos necesarios para cubrir los bienes y servicios esenciales de la primera infancia, la niñez y la adolescencia.

Hoy 17:30

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difundió este viernes el dato de la Canasta Crianza. En septiembre —con una inflación de 1,9%—, el costo de la crianza de un menor de entre 6 a 12 años llegó a $728.850 mensuales.

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Para los bebés menores de un año, el valor fue de $570.832, mientras que para los chicos de entre uno y tres años alcanzó los $679.816. Para el rango etario de cuatro a cinco años, la canasta de crianza totalizó $579.752.

De esta manera, el mayor costo se registró entre los 6 y 12 años, seguido por el grupo de uno a tres años.

El indicador que mide el organismo releva, por un lado, los costos mensuales de los bienes y servicios esenciales (alimentos, vestimenta y educación, entre otros) para la protección de la primera infancia, la niñez y la adolescencia. Por el otro, el costo del cuidado, que es el tiempo en horas requerido para cada uno de los tramos de edad.

De acuerdo al INDEC, esta medición tiene como objetivo que sea utilizado por el Poder Judicial como referencia en los litigios por cuota alimentaria.

En septiembre, el costo mensual de bienes y servicios fue el siguiente para cada grupo etario:

Menores de un año: $184.912 .

. De uno a tres años: $238.764 .

. De cuatro a cinco años: $304.095 .

. De seis a 12 años: $377.231.

Por su parte, el costo del cuidado para cada rango fue:

Menores de un año: $385.920 .

. De uno a tres años: $441.051 .

. De cuatro a cinco años: $275.657 .

. De seis a 12 años: $351.619.

La canasta de crianza que elabora del Indec es usada por la Justicia para calcular las cuotas alimentarias que corresponde abonar a los padres.

El organismo toma en cuenta bienes y servicios que consumen los chicos y chicas de diferentes edades, así como también el costo de cuidarlos.

El Indec explica que para el cálculo del costo de los bienes y servicios para el desarrollo de los bebés, chicos, chicas y adolescentes se toma el valor mensual de la canasta básica total (CBT) del Gran Buenos Aires (GBA) que difunde todos los meses el organismo y que se usa para la medición de la pobreza.