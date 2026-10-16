Detenida mujer por robo de lencería en Tucumán

Una mujer fue detenida en Tucumán por intentar robar lencería valorada en $80.000 en un comercio del centro de la ciudad, gracias a la rápida intervención de los empleados del local.

Hoy 17:33

En un incidente que ha llamado la atención de la comunidad, una mujer fue detenida en la Peatonal Tucumán tras intentar robar ocho conjuntos de lencería de marca, valorados en aproximadamente $80.000. Los hechos ocurrieron en un conocido comercio de la zona, donde los empleados notaron un comportamiento sospechoso por parte de la mujer.

Los trabajadores del local, atentos a la situación, decidieron interceptar a la supuesta clienta cuando intentaba abandonar el lugar. Al ser confrontada por el personal, la mujer optó por entregar voluntariamente los productos que había ocultado bajo su vestimenta, demostrando así su intención de darse a la fuga.

El hecho fue reportado de inmediato a las autoridades competentes, y la mujer quedó retenida hasta la llegada de los efectivos del Departamento de Seguridad Ciudadana Nº 2. La rápida reacción del personal del comercio fue clave para evitar el delito, lo que destaca la importancia de la vigilancia en comercios del centro.

Según fuentes oficiales, la mujer fue trasladada a la comisaría correspondiente, donde se le tomó declaración y se iniciaron los procedimientos legales pertinentes. La fiscalía de turno decidió que la mujer quedara formalmente aprehendida por el intento de robo, considerando la gravedad de la situación.

Este incidente resalta la necesidad de reforzar la seguridad en zonas comerciales, especialmente en lugares con alta afluencia de público como la Peatonal Tucumán. Los comerciantes han expresado su preocupación por la creciente ola de delitos menores que afectan su actividad diaria.

Las autoridades locales han instado a los dueños de negocios a mantener una comunicación constante con la policía y a implementar medidas de seguridad que puedan prevenir futuros incidentes similares. La colaboración entre comerciantes y fuerzas de seguridad es esencial para garantizar un ambiente seguro para todos.

Finalmente, este caso pone de manifiesto la importancia de la prevención y la rápida respuesta ante situaciones delictivas en el ámbito comercial, un tema que requiere atención y acción por parte de todas las partes involucradas.