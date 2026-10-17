Racing e Independiente paralizan Avellaneda con un clásico decisivo por el Clausura

La Academia recibirá al Rojo este domingo en el Cilindro, por la fecha 13. Ambos equipos llegan necesitados de una victoria, aunque atraviesan realidades diferentes en la pelea por la clasificación a los playoffs.

Hoy 07:19

Racing e Independiente protagonizarán este domingo 18 de octubre, desde las 14.45, una nueva edición del Clásico de Avellaneda, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará en el estadio Presidente Perón, conocido como el Cilindro de Avellaneda, y contará con el arbitraje de Facundo Tello.

La Academia afrontará el compromiso en medio de una profunda crisis deportiva, con la necesidad de conseguir un triunfo que le permita mantener sus posibilidades de acceder a los playoffs del campeonato. Por su parte, el Rojo buscará aprovechar su mejor posición en la tabla para dar un paso importante hacia la clasificación.

El encuentro será televisado por TNT Sports y ESPN Premium, mientras que Germán Delfino estará a cargo del VAR.

Racing llega golpeado y necesita ganar para seguir soñando

El equipo dirigido por Sebastián "Chirola" Romero atraviesa una temporada complicada, marcada por resultados negativos y eliminaciones dolorosas en la Copa Sudamericana y la Copa Argentina.

En el Torneo Clausura, Racing ocupa el decimotercer puesto de la Zona B con apenas 11 puntos, una situación que lo obliga a conseguir victorias en los cuatro partidos restantes para mantener alguna posibilidad de ingresar a los playoffs.

La Academia viene de sufrir una derrota por 2-0 frente a Belgrano de Córdoba en condición de local, resultado que profundizó su mal momento y aumentó la presión de cara al clásico.

En este escenario, el enfrentamiento ante Independiente representa una oportunidad para recuperar confianza y buscar una reacción en la recta final del campeonato.

Independiente busca dar un paso importante hacia los playoffs

Del otro lado estará Independiente, que tampoco atraviesa su mejor momento futbolístico, aunque mantiene una posición más favorable en la clasificación.

El conjunto dirigido por el brasileño Jadson Viera se ubica en el séptimo puesto de la Zona A con 18 unidades, dentro de los lugares que otorgan el acceso a los playoffs.

En su última presentación, el Rojo empató 0-0 frente a Talleres de Córdoba en condición de visitante, por lo que intentará reencontrarse con la victoria en uno de los encuentros más importantes de la temporada.

Un triunfo frente a Racing dejaría a Independiente muy cerca de asegurar su clasificación a la fase final, además de representar un impulso importante en lo anímico.

El antecedente del último Clásico de Avellaneda

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se disputó durante el primer semestre de 2026, cuando Independiente derrotó 1-0 a Racing en condición de local.

El único gol de aquel encuentro fue convertido por el delantero paraguayo Gabriel Ávalos, quien le dio la victoria al Rojo en un partido que quedó marcado por una jugada particular.

Durante ese clásico, Adrián "Maravilla" Martínez intentó ejecutar un penal picando la pelota, una acción que generó una enorme repercusión entre los hinchas de ambos clubes.

Ahora, Racing tendrá la posibilidad de tomarse revancha en el Cilindro, mientras que Independiente buscará repetir el resultado y quedarse nuevamente con el clásico.

Las posibles formaciones de Racing e Independiente

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Leonel Pérez, Gastón Lodico; Benjamín Conechny, Adrián Martínez y Lautaro Díaz. DT: Sebastián Romero.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Sebastián Valdez, Juan Arrayago, Nahuel Banegas o Facundo Zábala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Ezequiel Ávila y Luciano Cabral, Matías Abaldo o Josías Palais. DT: Jadson Viera.

Racing vs. Independiente: hora, TV y árbitros

Partido: Racing Club vs. Independiente.

Competencia: Torneo Clausura 2026, fecha 13 (interzonal).

Fecha: Domingo 18 de octubre.

Horario: 14.45.

Estadio: Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda).

Árbitro: Facundo Tello.

VAR: Germán Delfino.

TV: TNT Sports y ESPN Premium.

Con ambos equipos necesitados de sumar, el Clásico de Avellaneda promete ser uno de los encuentros más atractivos de la fecha 13 del Torneo Clausura.

Mientras Racing buscará una victoria que le permita mantener viva la ilusión de clasificarse a los playoffs, Independiente intentará consolidarse entre los ocho mejores de su zona y quedarse con un nuevo triunfo frente a su histórico rival.