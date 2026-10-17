Personal de Salud de La Banda se capacitó sobre animales venenosos

La capacitación estuvo destinada a equipos que trabajan en el CIC del barrio San Carlos, los CAMM y la Dirección de Desarrollo Social, con el objetivo de reforzar las herramientas para actuar ante posibles accidentes con animales venenosos y mejorar la atención a los vecinos.

Hoy 15:47

Personal del área de Salud de la municipalidad de La Banda participó en una jornada de capacitación sobre animales venenosos, dictada por profesionales del Instituto de Animales Venenosos “Dr. Jorge W. Ábalos”, dependiente del Ministerio de Salud de la provincia de Santiago del Estero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La actividad tuvo como objetivo actualizar conocimientos y fortalecer las competencias de los equipos de salud que desempeñan sus funciones en el Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio San Carlos, los Centros de Atención Médica Municipal (CAMM) y la Dirección de Desarrollo Social.

Durante la jornada, se abordaron contenidos vinculados con la identificación de animales venenosos, las medidas de abordaje inicial y los protocolos de actuación ante accidentes provocados por estos animales.

Esta instancia de formación busca fortalecer las herramientas del personal municipal para actuar de manera adecuada ante este tipo de situaciones y contribuir a una mejor atención de la comunidad.