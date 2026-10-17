Arresto de exjuez federal Raúl Juan Reynoso por corrupción judicial

El exjuez federal Raúl Juan Reynoso fue arrestado tras la confirmación de su condena a cinco años de prisión por corrupción judicial y la Fiscalía busca unificar sus penas a 18 años.

Hoy 16:46

El exjuez federal de Orán, Raúl Juan Reynoso, fue arrestado el 15 de octubre luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificara su condena a cinco años de prisión por delitos de corrupción judicial. La sentencia incluye la concesión de beneficios indebidos al narcotraficante Delfín Castedo, lo que agrava la situación legal del exmagistrado.

La orden de captura fue emitida por el Tribunal Oral Federal N.º 2 de Salta, bajo el mando del magistrado Jorge Gamal Chamia, tras el requerimiento del fiscal general Carlos Martín Amad. Por el momento, Reynoso será alojado de manera provisoria en las instalaciones de Gendarmería Nacional mientras se coordina su traslado a un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal.

La firmeza de la sentencia ha permitido iniciar el cumplimiento efectivo de la pena, tras el rechazo de la última apelación presentada por la defensa. Esta resolución habilita al tribunal para proceder con la captura y el traslado del exjuez, lo que subraya el compromiso del sistema judicial en la lucha contra la corrupción.

Reynoso enfrenta antecedentes penales significativos, ya que posee dos condenas. La primera, correspondiente al caso conocido como “Reynoso I”, le impuso una pena de 13 años por concusión y prevaricato, a raíz de exigencias ilegítimas de dinero y decisiones contrarias a derecho. La segunda condena, “Reynoso II”, le añade otros cinco años por cohecho pasivo y falsedad ideológica de documento público.

La Fiscalía ha solicitado unificar ambas sentencias para establecer una pena total de 18 años de prisión. Sin embargo, esta es aún una pretensión y no un pronunciamiento definitivo, ya que el tribunal correspondiente deberá evaluar los términos de dicha unificación.

Dentro del marco de la condena “Reynoso II”, se demostraron prácticas ilegales, como la adulteración de un acta de declaración indagatoria destinada a simular la aparición del prófugo Delfín Castedo. Además, se comprobó que Reynoso exigió pagos al comerciante Pablo Elías Torres a cambio de permitir el ingreso de mercaderías sin controles aduaneros, lo que refleja la gravedad de sus acciones en el ejercicio de su cargo.

Por otro lado, se investiga una causa adicional bajo el nombre “Reynoso III”, que aborda posibles pagos ilegales para favorecer a individuos relacionados con el narcotráfico. Esta investigación se encuentra en curso y podría traer más implicaciones legales para el exjuez.