El torneo clausura de fútbol femenino definirá a su campeón este lunes en el Patinódromo Municipal

Cuatro equipos buscarán quedarse con el título de la Liga Municipal de Fútbol Femenino de La Banda. Las semifinales comenzarán a las 21 y la gran final está prevista para las 23, con entrada al tramo decisivo del campeonato.

Hoy 15:49

La Municipalidad de La Banda, a través de la Dirección de Deportes y Recreación, informó que el próximo lunes 19 de octubre se disputarán las semifinales y la gran final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Municipal de Fútbol Femenino, en las instalaciones del Patinódromo Municipal.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La jornada comenzará a las 21 horas, con el primer encuentro de semifinales entre 17 de Octubre y Cooperativa Barrial, dos equipos que buscarán asegurar su lugar en la definición del campeonato.

Posteriormente, a las 21:45 horas, se enfrentarán Las Aliadas y Las Tiburonas, en la segunda semifinal de la competencia.

Los equipos ganadores de ambos encuentros disputarán la gran final a las 23 horas, en la que se definirá al campeón del Torneo Clausura 2026. Asimismo, está prevista una definición por penales para determinar el tercer y cuarto puesto.

Cabe destacar, que los equipos clasificados llegaron a esta instancia luego de disputar los cuartos de final, desarrollados el jueves 15 de octubre, con los siguientes resultados.

Las Fanáticas y Cooperativa Barrial igualaron 1 a 1, y Cooperativa Barrial consiguió la clasificación mediante la definición por penales por 2 a 1.

Las Tiburonas y Agrupación 25 de Mayo empataron 0 a 0, y Las Tiburonas avanzaron tras imponerse por 2 a 1 en los penales.

Las Aliadas y FC Central finalizaron 1 a 1, con clasificación de Las Aliadas por 3 a 2 en la tanda de penales.

Por último, 17 de Octubre logró su pase a semifinales tras vencer por 2 a 0 a Racing FC.

En cuanto a la tabla de posiciones de la fase regular, la Zona A fue encabezada por Agrupación 25 de Mayo, con 34 puntos, seguida por Racing FC, con 32; Cooperativa Barrial, con 24; FC Central, con 18; El Rejunte, con 17; Las Amigas, con 15; y La 12 de Octubre, con 1 punto.

Por su parte, en la Zona B, Las Aliadas finalizaron en el primer lugar con 37 puntos, seguidas por Las Fanáticas, con 31; 17 de Octubre, con 26; Las Tiburonas, con 22; Las del Tercer Tiempo, con 9; Las Reales, con 6; y Cabildo FC, con 3 puntos.

Desde la Dirección de Deportes y Recreación destacaron la participación y el compromiso de los equipos que formaron parte de esta edición, contribuyendo al crecimiento del fútbol femenino y a la generación de espacios de encuentro, recreación y competencia deportiva.

Finalmente, estas actividades forman parte de las políticas de promoción y fortalecimiento del deporte impulsadas por la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, que continúa acompañando el desarrollo de las distintas disciplinas deportivas y fomentando la participación de las mujeres en el deporte local.