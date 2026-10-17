Con un Messi imparable, Inter Miami venció a Atlanta United en la MLS

El capitán argentino marcó un doblete en apenas cuatro minutos y fue la gran figura de las Garzas. Germán Berterame abrió el marcador y Fafà Picault descontó de penal para el conjunto local.

Hoy 22:40

Lionel Messi volvió a brillar en la MLS y fue determinante en la victoria del Inter Miami, que se impuso por 3-1 ante Atlanta United en el Mercedes-Benz Stadium. El capitán de la Selección argentina convirtió un doblete en apenas cuatro minutos y lideró una actuación contundente del equipo de Florida.

El conjunto visitante abrió el marcador a los 45 minutos, cuando Germán Berterame conectó de cabeza un centro de Luis Suárez y puso el 1-0 justo antes del descanso. El tanto le permitió al Inter Miami afrontar el complemento con ventaja y mayor tranquilidad.

En la segunda parte llegó el espectáculo de Messi. A los 56 minutos, el rosarino amplió la diferencia tras una asistencia de Berterame y, apenas cuatro minutos después, volvió a aparecer para establecer el 3-0. Con sus dos conquistas, el argentino volvió a demostrar su influencia en el ataque de las Garzas.

Atlanta United consiguió descontar a través de Fafà Picault, quien convirtió un penal para poner el 3-1 y achicar la diferencia. Sin embargo, el doblete de Messi ya había marcado el rumbo de un encuentro en el que Inter Miami mostró contundencia en los momentos decisivos.

El triunfo representó otro resultado importante para el equipo de Florida, que ya había asegurado su clasificación a los playoffs y buscaba cerrar la temporada regular con buenas sensaciones. Por su parte, Atlanta United necesitaba sumar para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la postemporada.