La primera foto de Dibu Martínez tras la operación por el golpe que sufrió en el partido del Chelsea

El arquero argentino compartió una imagen desde el hospital y confirmó que la intervención quirúrgica salió bien. “En unas semanas volvemos”, escribió en las redes sociales, donde recibió numerosos mensajes de apoyo tras el impactante episodio.

Hoy 22:49

Emiliano “Dibu” Martínez publicó su primera fotografía después de la operación a la que fue sometido por la lesión que sufrió durante el partido entre Chelsea y Everton, por la Premier League. El arquero de la Selección argentina llevó tranquilidad a sus seguidores al confirmar que la intervención salió bien y se mostró optimista respecto de su recuperación.

“Gracias a todos por los mensajes. La operación fue bien. Lo más importante es que ganamos y con arco en cero. En unas semanas volvemos ya”, escribió el guardameta en una publicación que acompañó con una imagen desde el hospital.

La noticia llegó después de la preocupación que generó el fuerte choque que protagonizó durante el encuentro. El futbolista debió abandonar el campo de juego en camilla, con oxígeno y el cuello inmovilizado, para ser trasladado a un centro médico. Los estudios descartaron lesiones cerebrales y medulares, aunque los reportes posteriores señalaron que sufrió una lesión ósea en la mandíbula que requirió una intervención quirúrgica.

El mensaje de su esposa para llevar tranquilidad

Horas antes de la publicación del arquero, Mandinha Martínez, su esposa, también había compartido un mensaje en sus historias de Instagram para agradecer las muestras de cariño y llevar tranquilidad a los hinchas.

“Gracias a todos por los mensajes tan lindos y por estar pendientes de Emi. Está bien, no es nada grave y pronto volverá a ser el de siempre. Gracias de corazón por tanto cariño y apoyo”, expresó.

Sus palabras se sumaron al mensaje del propio futbolista y aportaron tranquilidad sobre su evolución después del episodio que encendió las alarmas durante el partido de la Premier League.

Cómo fue el golpe que sufrió Dibu Martínez

El incidente ocurrió durante el segundo tiempo del encuentro entre el Chelsea y el Everton, cuando el conjunto local ejecutó un tiro libre y envió la pelota al área. Dibu Martínez salió para despejarla, pero terminó chocando fuertemente su cabeza contra la del defensor Jarrad Branthwaite.

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El arquero quedó tendido sobre el césped mientras los médicos ingresaban para asistirlo. Después de varios minutos de atención, le colocaron oxígeno y le inmovilizaron el cuello antes de retirarlo en camilla. Pese a la preocupación que generó la escena, abandonó el campo consciente y levantó el pulgar para llevar tranquilidad.

El Chelsea terminó ganando el encuentro por 2-0, con un doblete de Pedro Neto, aunque la preocupación por el estado del arquero argentino quedó en primer plano.

Ahora, tras confirmar que la operación salió bien, Dibu Martínez se mostró esperanzado con su recuperación y dejó un mensaje que ilusiona a los hinchas: espera volver a las canchas en las próximas semanas.