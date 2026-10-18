Estallido social en Francia: una ecléctica protesta derivó en disturbios, incendios y choques con la policía

Siete años después de la revuelta de 2018, los chalecos amarillos volvieron a las calles junto a estudiantes, agricultores y sindicatos

Hoy 07:18

Por Luisa Corradini, en el diario La Nación

Chalecos amarillos, estudiantes de secundaria, universitarios, agricultores, sindicalistas: cientos de miles de franceses salieron a la calle este sábado 17 de octubre para protestar contra el costo de vida. Pero la jornada también quedará marcada por la violencia desatada por los vándalos: alcaldías asaltadas en Marsella, Lille y Limoges, la oficina de turismo incendiada en Lyon, y una manifestación espontánea que logró acercarse a escasos 150 metros del Elíseo y ocupar los Campos Elíseos.

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Al amanecer, tanto en las rotondas de Ariège, en el centro de país, como a las afueras de Lille, al norte, los chalecos amarillos volvieron a aparecer, saliendo de los armarios como una bandera que se creía enterrada para siempre. Siete años después de la revuelta de 2018, Francia se reencontró este sábado con un escenario que ya conocía de memoria: barricadas humeantes en la circunvalación de Rennes (al este), protestas de tráfico en la RN 12 cerca de Saint-Brieuc (en el noroeste) y controles de carretera en las entradas de las grandes ciudades.

La Policía anunció 855 detenidos, una cifra “récord”. Y 60 miembros de las fuerzas del orden resultaron heridos. “Aquellos que rompieron, atacaron prefecturas y comercios, pillaron hasta nuestras alcaldías, serán perseguidos y castigados”, prometió el presidente Emmanuel Macron.

Nacido en septiembre en las redes sociales por iniciativa de una nueva generación de chalecos amarillos, el llamamiento del 17 de octubre consiguió generar un efecto “bola de nieve”, arrastrando detrás suyo al sindicato de orientación comunista CGT, Solidaires y la Confederación Agrícola, las organizaciones de estudiantes de secundaria y universitarios, la Coordinación Rural, las marchas por el clima e incluso la intersindical de conductores de VTC, y contando con el apoyo del partido de extrema izquierda La Francia Insumisa (LFI) y el Partido Comunista (PCF). Las reivindicaciones son un catálogo de la exasperación social: el precio de la nafta, las facturas de la luz, la canasta básica, el rechazo al proyecto de presupuesto 2027, así como la falta de recursos para la escuela y los hospitales.

Una jornada de violencia

La jornada se enmarcó en un otoño boreal ya de por sí convulso. Desde el inicio del año lectivo, en septiembre, el movimiento estudiantil provocó cerca de 6900 detenciones, y las negociaciones con el ministro de Educación, Édouard Geffray, se encuentran estancadas. El viernes, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, había advertido que, según su entorno, “la probabilidad de que la ultraguerilla provocara disturbios en las manifestaciones era muy alta”. Por su parte, los sindicatos policiales temían “lo peor”.

Y como siempre sucede en estos casos en Francia, la participación se contabilizó en dos versiones. Al final de la tarde, la CGT reivindicó “más de 800.000” manifestantes en 1750 concentraciones y desfiles. Según el ministerio del Interior, que esperaba entre 60.000 y 110.000 personas, reconoció por la noche que se habían registrado unos 550.000 manifestantes en todo el país.

Las marchas de la tarde aumentaron notablemente la marea humana. Alrededor de las 15.00, se contabilizaban unas 20.000 personas en Lyon (centro), la misma cifra en Nantes y 10.000 en Rennes (este), donde manifestantes habituales confesaron “rara vez haber visto tanta gente”. Unas 4000 personas marcharon en Laval, varios miles en Burdeos, Perpiñán, Bayona, Pau y Périgueux, y unos cientos en Aurillac o Valenciennes. En total, un mapa colaborativo de los chalecos amarillos y del movimiento “Bloqueemos Todo” registraba más de 1300 acciones, de las cuales 600 fueron manifestaciones.

Sin embargo, a medida que avanzaba el día, las imágenes de multitudes desfilando en calma dieron paso a las de incendios y violencias. En Marsella, desde el final de la mañana, individuos enmascarados atacaron un puesto de la policía municipal en la Canebière, rompiendo los cristales y lanzando bengalas de humo en su interior. Alrededor de las 13.30, decenas de manifestantes, en su mayoría muy jóvenes, derribaron las pesadas puertas de madera del ayuntamiento en el Vieux-Port (Viejo Puerto) utilizando vallas de seguridad como arietes, al grito de “¡Es la Revolución, tomamos la Bastilla!”.

Mesas volcadas, pantallas rotas y el busto de Marianne —el símbolo de la República— arrojado al suelo: los intrusos fueron repelidos, pero la ciudad vivió después una tarde de saqueos. Decenas de comercios del centro fueron desvalijados, incluyendo una boutique de Hermès, un establecimiento de audioprótesis incendiado, contenedores de basura en llamas y el centro comercial Terrasses du Port evacuado.

En Lyon, en la plaza Bellecour, una oficina de turismo fue vandalizada y posteriormente incendiada hacia las 14.30. Según la prefectura del Ródano, grupos hostiles obstaculizaron la intervención de los bomberos mientras llovían fuegos artificiales sobre los policías. La noche anterior, tres personas ya habían sido detenidas por pintar eslóganes hostiles, incluyendo amenazas de muerte, en la misma fachada. En Lille (norte), hacia las 16.00, varios manifestantes rompieron los ventanales del ayuntamiento y destrozaron oficinas antes de huir, tras dos horas de enfrentamientos con la policía en el centro. En Burdeos (sudoeste), la marcha degeneró en cuestión de minutos: varios vándalos entraron en las sedes de la cámara de comercio y miles de manifestantes abandonaron el lugar bajo el efecto de gases.

“Nunca había visto tal cantidad de lacrimógenos”, testimonió uno de ellos en BFMTV. En Rouen, un incendio, probablemente provocado, dañó un edificio de la facultad de letras. Perpiñán, Toulouse, Rennes y Angers también sufrieron lanzamientos de basura y enfrentamientos.

Las manifestaciones en París

En París, la plaza de la República se transformó desde las 14.00 en un campo de batalla: cientos de manifestantes encapuchados y vestidos de negro bombardearon a las fuerzas del orden con proyectiles y fuegos artificiales. Un vehículo y un quiosco de prensa ardieron. Por la mañana, un centenar de personas ya habían roto los cristales de las sedes de CNews y de Europe 1. Al final de la tarde, una marcha espontánea se acercó a 150 metros del Elíseo antes de ser repelida, y grupos no declarados surgieron en la plaza de la Madeleine, la plaza Vendôme, la Concordia e incluso en los Campos Elíseos, zonas que estaban prohibidas a los manifestantes.

Ante esta jornada de alto riesgo, el gobierno desplegó a más de 10.000 policías y gendarmes, con al menos 5000 en París, y puso en marcha desde la mañana una célula interministerial de crisis. La prefectura de policía prohibió cualquier concentración en las inmediaciones del palacio del Elíseo —sede de la presidencia—, de Matignon —sede del primer ministro— y de los Campos Elíseos, e impidió el paso de dos manifestaciones. En Marsella, se enviaron blindados Centaure y refuerzos de la policía antidisturbios a principios de la tarde, a petición del alcalde Benoît Payan. Se emplearon gases lacrimógenos y cañones de agua en París, Lyon, Lille y Burdeos, y granadas de dispersión en Lyon.

En la capital, dos columnas no declaradas, una que partió de la Gare du Nord –terminal ferroviaria de donde parten los Euroestar hacia Londres– y otra formada por estudiantes en la calle de Rennes, se lanzaron desde la mañana. La policía realizó 589 controles preventivos. El balance judicial fue aumentando hora tras hora: 61 detenciones en París desde las 11.00, 166 en toda Francia al mediodía, 223 a las 14.00 –de las cuales 133 fueron en la capital–, y luego 272 a las 15.00.

La jornada también reavivó la polémica sobre las granadas ensordecedoras. Tras haber sido suspendidas después de que un estudiante de secundaria perdiera una mano en Lens, las granadas habían sido autorizadas de nuevo por Laurent Nuñez en caso de “violencia urbana”, con el argumento de que “los policías y gendarmes deben poder utilizar todo el arsenal de armas intermedias”. En Saint–Étienne, un manifestante habría perdido una mano al final de la tarde tras recoger una granada, aunque no se especificó el modelo. Al comienzo de la noche, no se había comunicado ningún balance oficial de heridos, tanto entre los manifestantes como entre las fuerzas del orden.

Al caer la noche, el primer ministro, Sébastien Lecornu, denunció “una violencia de extrema intensidad”, afirmando que “grupos de ultralibertarios han organizado la violencia en varias ciudades de Francia”: “No nos dejaremos intimidar”, advirtió el jefe del gobierno. Manifestar pacíficamente tiene su lugar en la República –escribió–, pero no los incendios ni los saqueos, antes de advertir que quienes pretendan convertir estas violencias en un “ensayo” antes de las presidenciales no intimidarían al gobierno, decidido a seguir adelante con la ley de “casseurs-payeurs” (el que rompe, paga).

El día anterior, desde Bruselas, Emmanuel Macron había pedido calma, considerando que el derecho a manifestar debe ir acompañado del respeto. En Marsella, Benoît Payan condenó a los vándalos y exigió explicaciones sobre la gestión del orden público. En París, el alcalde Emmanuel Grégoire criticó los “actos de vandalismo”, aunque subrayó que la mayoría de los manifestantes querían marchar en calma.

La reacción del arco político

La batalla política, por su parte, siguió las líneas de fractura de 2027.

“Las reivindicaciones sociales legítimas han sido, una vez más, tomadas como rehenes por la extrema izquierda”, sentenció Marine Le Pen, líder de La Reunión Nacional (RN) de extrema derecha. El presidente del partido, Jordan Bardella, solo vio en la calle a “profesionales del caos”, mientras que Éric Ciotti, alcalde de Niza aliado de RN, habló de un “fascismo rojo”. En el extremo opuesto, el líder de extrema izquierda, Jean–Luc Mélenchon, elogió la movilización de “decenas de miles de personas en calma”, reprochando a las cadenas de noticias que “inunden” las pantallas con imágenes de violencia.

Presente en la marcha de París, la ecologista Marine Tondelier lanzó: “Estoy harta de la doctrina de mantenimiento del orden en este país”, considerando que pone en peligro tanto a “manifestantes como a policías”. El comunista Fabien Roussel advirtió: “Si no nos movilizamos, el gobierno no se moverá”.

A las 21.00, cientos de personas impotentes presenciaban el incendio del ayuntamiento de Limoges, ocurridos tras el ataque de un grupo de individuos al edificio durante los disturbios. El fuego destruyó gran parte del tejado de ese edificio histórico, inaugurado en 1883 y cuya arquitectura se inspira en el ayuntamiento de París. Tras incendiar un vehículo de la policía municipal frente al ayuntamiento, varios individuos encapuchados rompieron los cristales para entrar en el edificio y provocar el fuego.

A la misma hora, mientras continuaban los bloqueos espontáneos aquí y allá, el ministro del Interior Laurent Nuñez, reconocía ante las cámaras de televisión “esperar una larga noche”.

Aunque el gobierno haya desbloqueado entre 500 y 700 millones de euros para la agricultura y haya prorrogado la ayuda al combustible, la indignación no amaina. El siguiente paso ya está fijado: la coalición sindical convoca a la huelga y a la manifestación el 5 de noviembre por los salarios y los servicios públicos. La calle aún no ha dicho su última palabra.