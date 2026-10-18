El video inédito del picante cruce de De Paul y Messi con Junior Alonso

En la victoria por 3-1 de Inter Miami ante Atlanta United, los argentinos se cruzaron con el defensor paraguayo en el festejo del segundo gol de Leo.

Hoy 12:00

Lionel Messi y Rodrigo De Paul fueron protagonistas de un caliente episodio durante la victoria de Inter Miami por 3-1 frente a Atlanta United, por la Major League Soccer (MLS). Los futbolistas argentinos tuvieron un picante cruce con el defensor paraguayo Junior Alonso, luego del segundo gol del capitán de la Selección argentina.

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La situación ocurrió después de una brillante jugada individual de Messi, quien encaró a Alonso, lo desacomodó con sus movimientos y terminó definiendo con un remate cruzado para establecer el 3-0 parcial de Las Garzas.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue lo que sucedió después. Mientras los jugadores regresaban hacia la mitad de la cancha, Messi y De Paul festejaron el gol frente al defensor paraguayo, que respondió con una sonrisa ante la provocación.

El gesto de Messi que encendió la polémica

Las cámaras captaron un momento particular después del festejo. Lionel Messi miró a Junior Alonso y realizó un gesto con sus manos, que fue interpretado como una referencia a los movimientos que había realizado el defensor durante la jugada.

La secuencia rápidamente llamó la atención en las redes sociales, donde comenzaron a circular las imágenes del cruce entre los futbolistas argentinos y el paraguayo.

La reacción de Messi y De Paul no habría sido casual, ya que existía un antecedente reciente entre el capitán de Inter Miami y el defensor de Atlanta United.

El antecedente que explica el festejo de Messi

En el enfrentamiento anterior entre ambos equipos, que terminó 2-2, Junior Alonso había celebrado frente a Messi después de bloquearle un remate.

Aquella acción generó un intercambio entre los protagonistas y quedó como antecedente del episodio ocurrido en esta nueva jornada de la MLS.

Esta vez, el argentino tuvo su revancha dentro del campo de juego. Tras superar al paraguayo en la jugada del gol, Messi decidió devolverle el gesto con un festejo frente a él, acompañado por Rodrigo De Paul.

Incluso, el capitán de la Albiceleste fue captado haciendo una seña que pareció indicar que Alonso todavía estaba girando después de intentar detenerlo.

Messi brilló con un doblete en el triunfo de Inter Miami

Más allá del cruce, Lionel Messi volvió a ser la gran figura de Inter Miami, con dos goles que resultaron fundamentales para la victoria frente a Atlanta United.

El equipo de Florida abrió el marcador gracias a Germán Berterame, mientras que el astro rosarino amplió la diferencia con dos grandes definiciones.

Con el 3-0 parcial, Las Garzas encaminaron el encuentro, aunque Atlanta United consiguió descontar sobre el cierre para establecer el 3-1 definitivo.

De esta manera, Inter Miami sumó una nueva victoria en la MLS, en una jornada que tuvo a Messi como protagonista tanto por su actuación futbolística como por el festejo frente a Junior Alonso que rápidamente se volvió viral.