Día de la Madre: el mensaje del cardenal Vicente Bokalic para las familias santiagueñas

El cardenal Vicente Bokalic envió un saludo especial a todas las madres de Santiago del Estero por su día, con un mensaje centrado en el amor, la entrega cotidiana y la importancia de la maternidad en la vida familiar y comunitaria.

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A través de sus palabras, el arzobispo expresó su cercanía con las mujeres que sostienen sus hogares en medio de las dificultades y reconoció el esfuerzo silencioso con el que acompañan a sus hijos y mantienen viva la esperanza.

“Conozco y valoro profundamente la entrega diaria con la que sostienen a sus familias, el esfuerzo silencioso en medio de las dificultades y la luz de esperanza con la que transforman la vida de sus hogares y de nuestra sociedad”, expresó.

En su salutación, Bokalic también tuvo presentes las distintas realidades que atraviesan las madres. Saludó a quienes disfrutan de la compañía de sus hijos y a las que esperan su llegada, pero dedicó una atención especial a quienes enfrentan situaciones de enfermedad, dolor o dificultades económicas.

Asimismo, recordó a las madres que viven esta fecha con la ausencia de un hijo fallecido y a quienes mantienen vivo el recuerdo de sus propias madres, que ya partieron. Para ellas, transmitió un mensaje de acompañamiento y esperanza desde la fe.

El cardenal destacó además el papel de las madres en la construcción de una sociedad más humana y fraterna, al definirlas como “custodia de la vida, maestra del perdón y pilar fundamental” de la comunidad.

Finalmente, encomendó a las familias a la protección de la Virgen María y aseguró sus oraciones durante la Santa Misa por cada madre de la comunidad arquidiocesana. Su mensaje concluyó con una bendición para sus vidas, trabajos y hogares, junto con un cálido deseo de un feliz Día de la Madre.