Alivio por Dibu Martínez: fue dado de alta tras la operación de mandíbula y reveló cuándo podría volver a jugar

El arquero de la Selección argentina y Chelsea regresó a su casa en Inglaterra después de ser intervenido quirúrgicamente por la fractura que sufrió ante Everton

Hoy 12:11

Llegaron las buenas noticias sobre el estado de salud de Emiliano "Dibu" Martínez. El arquero de la Selección argentina y Chelsea recibió el alta médica después de ser operado con éxito de una fractura de mandíbula, lesión que sufrió durante el partido frente a Everton por la séptima fecha de la Premier League.

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El guardameta marplatense regresó a su domicilio en Inglaterra apenas unas horas después de la intervención quirúrgica y comenzará su proceso de recuperación con la expectativa de volver a las canchas dentro de aproximadamente un mes.

La noticia llevó tranquilidad después de las preocupantes imágenes que recorrieron el mundo, cuando Martínez debió abandonar el campo de juego en camilla tras recibir un fuerte golpe en el rostro.

Cómo fue el golpe que sufrió Dibu Martínez ante Everton

El incidente ocurrió a los 75 minutos del encuentro entre Chelsea y Everton, cuando el equipo del arquero argentino ganaba por 1-0.

Durante una jugada de pelota parada, Dibu Martínez salió a despejar un centro con los puños y chocó su cabeza contra la de Jarrad Branthwaite, sufriendo un fuerte impacto en el rostro.

El arquero quedó tendido sobre el césped durante varios minutos y necesitó asistencia médica inmediata. Debido a las consecuencias del golpe, no pudo continuar jugando y fue retirado en camilla.

En su lugar ingresó Mike Penders, quien completó el encuentro bajo los tres palos del conjunto londinense.

Posteriormente, los estudios médicos confirmaron que Martínez había sufrido una fractura de mandíbula, por lo que debió someterse a una intervención quirúrgica en Inglaterra.

El mensaje de Dibu Martínez tras la operación

Después de la intervención, el campeón del mundo utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad a sus seguidores y agradecer las muestras de cariño recibidas.

Desde la cama del hospital, Dibu Martínez compartió una selfie acompañada de un mensaje optimista sobre su recuperación.

"Gracias a todos por los mensajes, la operación fue bien. Lo más importante es que ganamos y con arco en 0. En unas semanas volvemos ya", escribió el arquero.

La publicación generó alivio entre los hinchas del Chelsea y los seguidores de la Selección argentina, que permanecían atentos a su evolución después del fuerte choque.

Cuándo podría volver a jugar Dibu Martínez

Tras recibir el alta médica, Emiliano Martínez comenzará su recuperación en Inglaterra, con la intención de regresar a la actividad lo antes posible.

El propio arquero se mostró confiado en poder volver a jugar dentro de aproximadamente un mes, aunque los plazos definitivos dependerán de su evolución y de las evaluaciones médicas.

Por el momento, la noticia más importante es que la operación fue exitosa y Dibu ya se encuentra en su casa, dejando atrás las horas de preocupación que provocó su lesión durante el encuentro ante Everton.

Ahora, el objetivo del arquero argentino será completar su rehabilitación y regresar en óptimas condiciones para volver a defender el arco de Chelsea y la Selección argentina.