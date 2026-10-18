De espaldas, en el aire y de taco: el golazo de Martín Ojeda en la MLS que ya comparan con los candidatos al Puskás

El delantero argentino convirtió una verdadera obra de arte en la goleada de Orlando City por 4-1 ante DC United.

Hoy 12:20

Martín Ojeda volvió a ser protagonista en la Major League Soccer (MLS) con un gol que rápidamente comenzó a recorrer el mundo. El delantero argentino convirtió un espectacular tanto de taco, de espaldas al arco y en el aire, durante la victoria de Orlando City por 4-1 frente a DC United, una definición que ya genera comparaciones con los candidatos al Premio Puskás de la FIFA.

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La impactante jugada ocurrió a los 22 minutos del primer tiempo, cuando el francés Antoine Griezmann lanzó un pase preciso hacia el área. Allí apareció Ojeda, quien, pese a encontrarse de espaldas al arco, se elevó y conectó un tacazo al segundo palo que dejó sin reacción al arquero rival.

La definición desató el festejo de los hinchas y no tardó en generar repercusión en las redes sociales. Incluso, las plataformas oficiales de la MLS destacaron la acción como un "potencial Gol del Año".

Un golazo que ilusiona con el Premio Puskás

La extraordinaria definición del exjugador de Godoy Cruz y Racing llamó la atención por su dificultad técnica y su espectacularidad.

Ojeda consiguió resolver una jugada compleja con un recurso poco habitual: saltó de espaldas al arco y conectó la pelota de taco en el aire, enviándola hacia el segundo palo.

La acción alimentó las comparaciones con los goles que suelen competir por el Premio Puskás, distinción que entrega la FIFA a la mejor anotación del año.

El antecedente argentino más reciente es el de Santiago Montiel, quien obtuvo el galardón en la edición anterior gracias a una espectacular chilena desde afuera del área con la camiseta de Independiente.

Aunque todavía no existe una nominación oficial, el gol de Martín Ojeda ya aparece entre las jugadas más destacadas de la temporada de la MLS.

La sociedad de Martín Ojeda y Antoine Griezmann que deslumbra en Orlando

El gran presente del delantero argentino también está relacionado con la conexión futbolística que construyó con Antoine Griezmann, una de las figuras internacionales que integran el plantel de Orlando City.

Lejos de desplazar al argentino de su lugar de liderazgo, el exjugador del Atlético de Madrid se adaptó rápidamente al equipo, donde Ojeda conserva la camiseta número 10 y la cinta de capitán.

Los números reflejan el impacto de esta sociedad ofensiva: entre ambos participaron como goleadores en 24 de los últimos 37 tantos de Orlando City, consolidándose como piezas fundamentales del ataque.

Pero la relación también se refleja fuera de la cancha, donde el francés manifestó en varias oportunidades su admiración por el futbolista entrerriano.

"Goleador, leyenda, titán, animal": el curioso fanatismo de Griezmann por Ojeda

Uno de los episodios más llamativos ocurrió después del reciente empate frente a Toronto FC, cuando Martín Ojeda alcanzó los 48 goles y se convirtió en el máximo goleador histórico de Orlando City.

En aquella oportunidad, Antoine Griezmann publicó un video en sus redes sociales en el que filmaba al argentino dentro del vestuario y lo elogiaba con entusiasmo.

"Goleador, leyenda, titán, animal", exclamó el delantero francés mientras celebraba la marca conseguida por su compañero.

Además, compartió imágenes dedicadas al atacante, recordando sus anteriores etapas en Racing y Godoy Cruz.

El gesto reflejó la buena relación que mantienen ambos futbolistas y el reconocimiento que el campeón del mundo con Francia tiene por el capitán de Orlando City.

Martín Ojeda quedó a un gol de alcanzar una marca inédita en Orlando City

El espectacular tanto frente a DC United no solamente sirvió para ampliar la ventaja de su equipo, sino también para extender una estadística histórica.

Con su nueva conquista, Martín Ojeda alcanzó los 49 goles oficiales con Orlando City, consolidándose como el máximo anotador de la historia de la franquicia.

Ahora, el delantero argentino de 27 años quedó a solamente un tanto de alcanzar la barrera de los 50 goles, una cifra que ningún futbolista consiguió hasta el momento con la camiseta violeta.

Si logra convertir en su próxima presentación, Ojeda se transformará en el primer jugador en la historia de Orlando City en alcanzar las 50 anotaciones oficiales.

Mientras tanto, el argentino disfruta de un presente extraordinario en la MLS, donde no solamente continúa ampliando sus registros, sino que también dejó una definición espectacular que ya alimenta el debate sobre los mejores goles del año.