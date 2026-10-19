Preocupación en la Selección Argentina: Cuti Romero sufrió una lesión y quedó afuera de la Champions League

El Atlético de Madrid confirmó que el defensor argentino sufrió una distensión muscular y no estará disponible para enfrentar al Stuttgart.

Hoy 15:15

Cristian "Cuti" Romero encendió las alarmas en el Atlético de Madrid y la Selección argentina después de sufrir una distensión muscular en el aductor durante el encuentro frente a Espanyol, por La Liga. El defensor se sometió a estudios médicos que confirmaron la lesión y quedó descartado para el compromiso de este martes frente a Stuttgart, por la tercera fecha de la Champions League.

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El central argentino había abandonado el partido ante Espanyol durante el segundo tiempo, con evidentes gestos de dolor, una situación que generó preocupación tanto en el cuerpo técnico del Colchonero como en el entorno de la Albiceleste.

Tras conocerse los resultados de los estudios, Diego Simeone decidió no incluirlo en la convocatoria para el encuentro de este martes 20 de octubre, desde las 16, con el objetivo de evitar que la molestia se agrave.

Cuánto tiempo estará fuera de las canchas Cuti Romero

Si bien la lesión de Cristian Romero representa una baja importante para el Atlético de Madrid, las primeras estimaciones indican que no se trataría de un problema muscular de gravedad.

El defensor sufrió una distensión en el aductor y podría permanecer aproximadamente diez días fuera de las canchas, dependiendo de su evolución.

Durante esta semana, el futbolista realizará trabajos de recuperación bajo la supervisión de los preparadores físicos y kinesiólogos del club español.

En principio, existe la posibilidad de que Cuti Romero reaparezca el próximo 31 de octubre frente a Levante, por una nueva jornada de La Liga.

Sin embargo, su regreso dependerá de cómo responda al tratamiento y de las evaluaciones médicas que se realicen en los próximos días.

Lionel Scaloni sigue de cerca la recuperación del defensor

La lesión de Cuti Romero también genera preocupación en la Selección argentina, que se prepara para afrontar una nueva ventana internacional durante noviembre.

El entrenador Lionel Scaloni considera al defensor una pieza importante dentro de su estructura y seguirá atentamente su evolución física antes de definir la próxima convocatoria.

La intención del cuerpo técnico es contar con Romero para los compromisos internacionales, aunque su presencia dependerá de que llegue completamente recuperado.

Por el momento, el calendario previsto de la Albiceleste contempla dos encuentros amistosos:

13 de noviembre: Argentina vs. Uruguay, con La Bombonera como posible escenario.

Argentina vs. Uruguay, con La Bombonera como posible escenario. 17 de noviembre: Argentina vs. Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

La posible ausencia del defensor sería una baja sensible para Scaloni, aunque los plazos iniciales de recuperación permiten mantener el optimismo respecto de su disponibilidad.

Atlético de Madrid afrontará la Champions sin Cuti Romero

Mientras tanto, Atlético de Madrid deberá afrontar su compromiso frente a Stuttgart sin uno de sus defensores centrales.

El encuentro se disputará este martes, desde las 16, por la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League.

La ausencia de Romero obligará a Diego Simeone a modificar sus alternativas defensivas para intentar conseguir un resultado positivo en Alemania.

Una curiosidad de la convocatoria fue que el club español volvió a utilizar una imagen de Julián Álvarez para promocionar el encuentro en sus redes sociales.

La evolución de Romero será clave para Atlético y Argentina

La prioridad del cuerpo médico del Atlético de Madrid será que Cristian Romero complete su recuperación sin inconvenientes, especialmente por la importancia que tiene dentro del equipo.

Aunque se estima que podría regresar a fines de octubre, todavía no existe una confirmación definitiva sobre la fecha de su vuelta a la actividad.

Mientras el Colchonero se prepara para jugar ante Stuttgart, Lionel Scaloni estará pendiente de la evolución del defensor, con la expectativa de contar con él para los encuentros de la Selección argentina en noviembre.