Sarmiento recibe a Barracas Central en un duelo clave por los playoffs del Clausura

El Verde de Junín buscará acercarse a los primeros puestos de la Zona B, mientras que el Guapo intentará conseguir su tercera victoria consecutiva.

Hoy 15:23

Sarmiento de Junín y Barracas Central se enfrentarán este lunes 19 de octubre, desde las 19, en el estadio Eva Perón, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar puntos para consolidarse entre los ocho mejores de la Zona B y mantener sus aspiraciones de clasificación a los playoffs.

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El conjunto dirigido por Facundo Sava viene de igualar 1-1 frente a River Plate, en el encuentro pendiente de la fecha 11, y buscará aprovechar su localía para acercarse a los primeros puestos del campeonato.

Por su parte, Barracas Central, conducido por Damián Ayude, atraviesa un buen momento después de conseguir dos victorias consecutivas y buscará extender su racha positiva en Junín.

Sarmiento quiere hacerse fuerte en casa y acercarse a la cima

El Verde de Junín llega a este compromiso con una serie de resultados que le permitieron mantenerse entre los protagonistas de la Zona B.

En su última presentación, Sarmiento empató 1-1 frente a River, en un encuentro en el que consiguió sumar ante uno de los equipos más importantes del fútbol argentino.

Anteriormente, el conjunto de Facundo Sava había logrado una importante victoria por 3-1 frente a Aldosivi, en condición de visitante.

Con estos resultados, Sarmiento se ubica en el quinto puesto de la Zona B y buscará quedarse con los tres puntos para continuar escalando posiciones y acercarse a los líderes.

Barracas Central va por su tercera victoria consecutiva

Del otro lado estará Barracas Central, que también llega con confianza después de conseguir dos triunfos consecutivos.

El Guapo derrotó 2-0 a Huracán en su última presentación, mientras que anteriormente había conseguido una ajustada victoria por 3-2 frente a Atlético Tucumán.

El conjunto dirigido por Damián Ayude ocupa actualmente el séptimo puesto de la Zona B, dentro de los lugares que otorgan la clasificación a los playoffs.

De mantenerse las posiciones actuales, Barracas Central tendría como rival a Boca Juniors en los octavos de final del Torneo Clausura.

Sin embargo, el equipo buscará continuar sumando para mejorar su ubicación y llegar en mejores condiciones a la definición de la fase regular.

Las posibles formaciones de Sarmiento y Barracas Central

Sarmiento de Junín: Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Mauricio Martínez, Cristian Zabala, Julián Mavilla; Jonathan Herrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Rafael Barrios, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Jhonatan Candia. DT: Damián Ayude.

Sarmiento vs. Barracas Central: hora, TV y árbitros

El encuentro tendrá como árbitro principal a Daniel Zamora, mientras que Jorge Baliño estará a cargo del VAR.

Partido: Sarmiento de Junín vs. Barracas Central.

Sarmiento de Junín vs. Barracas Central. Competencia: Torneo Clausura 2026, Zona B, fecha 13.

Torneo Clausura 2026, Zona B, fecha 13. Fecha: Lunes 19 de octubre.

Lunes 19 de octubre. Horario: 19.00.

19.00. Estadio: Eva Perón, Junín.

Eva Perón, Junín. Árbitro: Daniel Zamora.

Daniel Zamora. VAR: Jorge Baliño.

Jorge Baliño. TV: ESPN Premium.

Con ambos equipos ubicados entre los puestos de clasificación, Sarmiento y Barracas Central protagonizarán un enfrentamiento importante en la pelea por los playoffs del Torneo Clausura.

Mientras el Verde intentará acercarse a la cima de la Zona B, el Guapo buscará conseguir su tercera victoria consecutiva y consolidarse entre los ocho mejores del campeonato.