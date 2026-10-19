El Gobierno minimizó el pedido de Estados Unidos de cerrar el comité de la ONU que aborda el reclamo por Malvinas

Desde la Casa Rosada descartaron que la postura de Washington perjudique el reclamo argentino de soberanía sobre las islas. La iniciativa impulsada por la administración de Donald Trump generó interrogantes en medio de las tensiones con el Reino Unido por la explotación petrolera.

Hoy 15:28

El Gobierno de Javier Milei le restó importancia al planteo de Estados Unidos para poner fin al mandato del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, organismo en el que la Argentina presenta anualmente su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

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La propuesta fue formulada por una representante de la administración de Donald Trump durante una reunión de la Cuarta Comisión de la Asamblea General de la ONU, donde cuestionó la utilidad del organismo y sostuvo que había dejado de cumplir con los objetivos para los que fue creado.

Pese a que se trata de uno de los principales espacios internacionales desde los cuales se insta al Reino Unido a retomar las negociaciones por la soberanía del archipiélago, desde la Casa Rosada consideraron que la posición estadounidense no representa una amenaza para los intereses argentinos.

“La posición del comité no ha servido para recuperar las islas…”, expresó una fuente cercana al despacho presidencial en declaraciones a TN, al justificar la postura del Ejecutivo frente al planteo de Washington.

Los argumentos de Estados Unidos para cuestionar al organismo

El Comité Especial de Descolonización (C-24) fue creado en 1961 y actualmente analiza la situación de 17 territorios no autónomos, de los cuales diez se encuentran bajo administración británica, incluidas las Islas Malvinas.

La representante estadounidense argumentó que el organismo perdió vigencia debido a que más de 80 antiguas colonias ya se incorporaron como Estados miembros de Naciones Unidas.

También cuestionó que el comité continúe examinando documentos similares cada año y criticó los recursos destinados a sus actividades y viajes internacionales.

El planteo se enmarca en la política de Donald Trump de reducir gastos y estructuras dentro de Naciones Unidas, una postura que también encuentra coincidencias con las críticas expresadas por Milei hacia el funcionamiento del organismo internacional.

Durante su última intervención ante la Asamblea General, el mandatario argentino cuestionó la falta de resultados concretos de las resoluciones vinculadas con Malvinas y reclamó mecanismos efectivos para avanzar en la solución de la disputa de soberanía.

La tensión con el Reino Unido por la explotación petrolera

La discusión se produce en un contexto de creciente conflicto diplomático entre la Argentina y el Reino Unido por el proyecto petrolero Sea Lion, que contempla la explotación de hidrocarburos en aguas próximas a las Islas Malvinas.

En respuesta, el Gobierno argentino solicitó la intervención del Tribunal Internacional del Derecho del Mar y presentó ante el Congreso un proyecto de Ley de Soberanía que contempla sanciones para las empresas involucradas en actividades petroleras en la zona.

Según informó TN, algunas compañías estadounidenses manifestaron inquietudes ante las autoridades argentinas por el alcance de las sanciones previstas en la iniciativa.

En paralelo, durante el debate de Naciones Unidas, Estados Unidos defendió la utilización de sanciones económicas y restricciones comerciales como instrumentos legítimos de política estatal.

Sin embargo, desde la Casa Rosada aclararon que esa posición de Washington está relacionada con sus diferencias con Rusia y no constituye un respaldo específico a las medidas argentinas sobre Malvinas.

Por el momento, la Cancillería argentina continúa siguiendo de cerca la posición estadounidense, aunque todavía no emitió una respuesta oficial sobre el pedido de finalizar el mandato del comité.

Cabe aclarar que el organismo no fue disuelto: Estados Unidos formuló un planteo político, pero no se presentó ni se votó una resolución para concretar su cierre.