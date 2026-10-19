Deportivo Riestra recibe a Unión de Santa Fe en un duelo de necesitados

El Malevo buscará cortar una racha de ocho partidos sin victorias y dar un paso importante hacia la permanencia en Primera División. El Tatengue, por su parte, llega golpeado después de cuatro derrotas consecutivas y necesita reaccionar.

Hoy 00:41

Deportivo Riestra y Unión de Santa Fe se enfrentarán este lunes 19 de octubre, desde las 21.15, en el estadio Guillermo Laza, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos atraviesan momentos complicados y buscarán una victoria que les permita recuperar confianza en la recta final del campeonato.

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El Malevo llega después de perder 1-0 frente a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, resultado que extendió a ocho partidos su racha sin triunfos. El conjunto dirigido por Guillermo Duró necesita sumar de a tres para mejorar su situación en la lucha por la permanencia y mantener sus aspiraciones de ingresar a los playoffs.

Del otro lado, Unión atraviesa una crisis de resultados y acumula cuatro derrotas consecutivas, por lo que intentará cortar su mala racha en condición de visitante.

Riestra busca volver al triunfo después de ocho partidos

El equipo de Bajo Flores atraviesa un presente complicado en el Torneo Clausura, donde no consigue una victoria desde la cuarta fecha.

Su último festejo fue frente a Estudiantes de La Plata, pero desde entonces acumuló una serie de resultados adversos que complicaron su panorama.

En su presentación más reciente, Riestra cayó 1-0 ante San Lorenzo, profundizando una sequía que ya alcanza los ocho encuentros sin ganar.

Ahora, el conjunto de Guillermo Duró intentará aprovechar su localía para reencontrarse con los tres puntos y dar un paso importante en su objetivo de mantenerse en la Primera División del fútbol argentino.

El encuentro también tendrá especial importancia para Aldosivi, que se encuentra comprometido en la lucha por evitar el descenso. Una victoria de Riestra podría determinar matemáticamente la pérdida de categoría del equipo marplatense, según el panorama actual de las tablas.

Unión llega golpeado y Madelón necesita una reacción

Por su parte, Unión de Santa Fe atraviesa uno de sus momentos más difíciles de la temporada.

El Tatengue viene de sufrir una derrota como local frente a Defensa y Justicia, resultado que significó su cuarta caída consecutiva.

Anteriormente, el conjunto santafesino había perdido 3-0 frente a Boca Juniors y 2-1 ante Independiente y Talleres, una seguidilla que generó preocupación entre sus hinchas.

Después del último encuentro, el entrenador Leonardo Madelón realizó una fuerte autocrítica y pidió disculpas por el rendimiento del equipo.

"Hoy tengo vergüenza y le pido disculpas al hincha. Si me quiere disculpar que me disculpe y si no lo entiendo", expresó el técnico tras la derrota frente al Halcón.

Con este panorama, Unión buscará una reacción inmediata frente a Riestra para intentar cambiar el rumbo en el tramo decisivo del campeonato.

Las posibles formaciones de Riestra y Unión

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Carlos Quintana, Pedro Ramírez; Braian Sánchez, Milton Céliz, Pablo Monje; Antony Alonso y Alexander Díaz. DT: Guillermo Duró.

Unión de Santa Fe: Matías Mansilla; Juan Pintado, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Joaquín Mosqueira; Julián Palacios, Mauro Luna Diale, Ignacio Malcorra, Brahian Cuello; Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Riestra vs. Unión: hora, TV y árbitros confirmados

Partido: Deportivo Riestra vs. Unión de Santa Fe.

Deportivo Riestra vs. Unión de Santa Fe. Competencia: Torneo Clausura 2026, fecha 13.

Torneo Clausura 2026, fecha 13. Fecha: Lunes 19 de octubre.

Lunes 19 de octubre. Horario: 21.15.

21.15. Estadio: Guillermo Laza, Buenos Aires.

Guillermo Laza, Buenos Aires. Árbitro: Pablo Echavarría.

Pablo Echavarría. VAR: Yael Falcón Pérez.

Yael Falcón Pérez. TV: ESPN Premium.

Con ambos equipos necesitados de resultados, Riestra y Unión protagonizarán un enfrentamiento importante para sus respectivos objetivos.

Mientras el Malevo intentará cortar su extensa racha sin victorias y acercarse a la permanencia, el Tatengue buscará dejar atrás cuatro derrotas consecutivas y recuperar confianza en el cierre del Torneo Clausura 2026.