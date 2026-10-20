Sebastián Domínguez respondió a las críticas por el mal momento de Central Córdoba: "No tengo redes sociales"

El entrenador del Ferroviario habló después de la derrota por 2-1 ante Newell's en Rosario y se refirió a los cuestionamientos por la falta de resultados.

Hoy 15:59

Central Córdoba atraviesa uno de sus momentos más complicados en el Torneo Clausura 2026 y la derrota por 2-1 frente a Newell's, en Rosario, profundizó una racha que preocupa a los hinchas. El Ferroviario acumula nueve partidos consecutivos sin victorias y, en medio de los cuestionamientos por los resultados, su entrenador, Sebastián Domínguez, dejó una contundente respuesta durante la conferencia de prensa.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"No tengo redes sociales, no sé qué críticas", expresó el director técnico cuando fue consultado sobre los cuestionamientos que recibe por el presente del conjunto santiagueño.

La declaración llegó después de una nueva caída que dejó a Central Córdoba en el anteúltimo puesto de su zona, con apenas 10 puntos, a falta de tres fechas para el cierre de la fase regular.

Más allá de su respuesta, Domínguez reconoció las dificultades que atraviesa su equipo y admitió que todavía no consigue sostener un rendimiento regular durante los partidos.

Domínguez reconoció los problemas de Central Córdoba ante Newell's

Después de la derrota en el estadio Marcelo Bielsa, el entrenador analizó el desarrollo del encuentro y señaló que su equipo mostró dos caras muy diferentes.

"Hoy en el primer tiempo fuimos superados y en el segundo lo quisimos emparejar y no nos alcanzó", sostuvo.

La reflexión del técnico estuvo relacionada con el desarrollo del partido, en el que Newell's consiguió ponerse en ventaja con un gol de Jerónimo Gómez Mattar, a los 31 minutos del primer tiempo.

En el complemento, Santiago Solari amplió la diferencia para el conjunto rosarino, mientras que Leonardo Sequeira descontó de cabeza para Central Córdoba.

Pese a la reacción del Ferroviario durante la segunda mitad, el equipo no logró alcanzar la igualdad y terminó sumando una nueva derrota.

Domínguez reconoció que esa irregularidad viene repitiéndose en los últimos compromisos y que necesita encontrar soluciones para mejorar el rendimiento colectivo.

"Hoy estoy con mucha amargura": la frustración del entrenador

El encuentro frente a Newell's también tuvo un condimento especial para Sebastián Domínguez, quien vistió la camiseta de la Lepra durante su carrera como futbolista.

El entrenador reconoció que mantiene un vínculo afectivo con la institución rosarina, aunque aclaró que su principal preocupación pasa por la actualidad de Central Córdoba.

"Todos saben del cariño que le tengo al club, pero somos profesionales y siempre es lindo ver a la gente conocida", expresó.

Sin embargo, rápidamente volvió a referirse a la derrota y al presente de sus dirigidos.

"Hoy estoy con mucha amargura porque el equipo está mostrando otra cara, a pesar de no conseguir los resultados", manifestó.

En ese sentido, el técnico remarcó la importancia de sostener un buen nivel durante más tiempo, especialmente frente a rivales exigentes, para conseguir los puntos que el equipo necesita.

Los números que explican el difícil presente de Central Córdoba

La campaña del Ferroviario en el Torneo Clausura 2026 refleja las dificultades que atraviesa el equipo para conseguir resultados positivos.

En las 13 fechas disputadas, Central Córdoba registra:

2 victorias.

4 empates.

7 derrotas.

10 puntos en la tabla de posiciones.

9 partidos consecutivos sin ganar.

La última victoria del conjunto santiagueño se produjo el 10 de agosto, cuando derrotó 2-1 a Unión de Santa Fe, como visitante, por la cuarta fecha del campeonato.

Desde entonces, Central Córdoba no volvió a sumar de a tres, una racha que se extendió con la reciente derrota frente a Newell's.

Aunque el equipo ya aseguró matemáticamente su permanencia en Primera División para la temporada 2027, los resultados del Clausura generaron preocupación por su rendimiento y su posición en la tabla.

Central Córdoba buscará cortar la mala racha ante Vélez

El próximo desafío para el Ferroviario será frente a Vélez Sarsfield, un rival que Sebastián Domínguez conoce muy bien por su pasado en la institución.

El encuentro se disputará el domingo 25 de octubre, desde las 21.30, en el estadio Único Madre de Ciudades, por la decimocuarta fecha del Torneo Clausura.

Será una nueva oportunidad para que Central Córdoba vuelva a conseguir una victoria después de más de dos meses sin festejos.

Con apenas tres jornadas por disputar en la fase regular, el equipo santiagueño necesita recuperar confianza, mejorar su funcionamiento y terminar el campeonato con una imagen diferente.